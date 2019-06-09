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Беларусь и Швейцария планируют развивать сотрудничество в сфере IT

10.06.2019 10:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь и Швейцария планируют развивать сотрудничество в сфере IT
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным, сообщили БЕЛТА в белорусском правительстве.

В состав делегации вошли руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Швейцарии Михаил Орда и директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский. Во время визита состоялась встреча с председателем Национального совета (парламента) Швейцарии Мариной Кароббио Гушетти. Стороны отметили, что двусторонние отношения выходят на качественно новый уровень. Следствием этого является решение швейцарской стороны о повышении статуса своего дипломатического представительства в Минске до уровня посольства.

Кроме того, во время переговоров с федеральным советником (министром), руководителем Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелином детально обсуждены вопросы экономического сотрудничества. Швейцарская сторона дала высокую оценку развитию Парка высоких технологий и сферы IT в Беларуси. Ги Пармелин предложил посвятить очередное заседание белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству вопросам взаимодействия в области информационных технологий, цифровизации экономики, разработки и производства высокотехнологичной продукции.

Состоялась также встреча с президентом Швейцарского объединения предприятий малого и среднего бизнеса SGV/USAM, главой комиссии Национального совета по экономике и расходам Жаном-Франсуа Римом. Швейцарская сторона выразила заинтересованность в широком использовании собственных периодических изданий для распространения информации о Беларуси и перспективных направлениях торгового и инвестиционного взаимодействия.

Направления развития отношений между деловыми кругами были рассмотрены на встрече с президентом Союза предприятий машиностроительной, электротехнической и металлургической отрасли SWISSMEM, вице-президентом Швейцарского межотраслевого промышленного объединения нанимателей Economiesuisse Хансом Хессом.

Как отметил Александр Турчин, сейчас в Беларуси успешно работают более 100 предприятий со швейцарским капиталом, при этом у стран есть значительный потенциал для расширения этого сотрудничества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию...
 
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