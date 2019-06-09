«Коттедж на 200 кв.м стоит $31 тысячу, вариант «под ключ» — около $60 тысяч». Кто и зачем строит в Беларуси соломенные дома

«Солома не горит, а основной недостаток — предрассудки людей»

Создание кубов из соломы — запатентованное изобретение компании «Экокуб». Когда такие кубы соединяются между собой, получается конструкция с новыми свойствами. Собрать дом из таких экокубов, по словам Владимира, каждый может сам. Звучит хорошо, но как на практике?

— А у Вас есть дом из соломы?

— У меня лично нет дома из соломы, но семья моей дочери строит именно такой дом. Когда я узнал и проникся данной технологией, было уже поздно. Для моего дома за кредитные деньги были закуплены стройматериалы, да и родных тогда переубедить было довольно сложно. Это уже сейчас они все — мои соратники, но на это потребовалось время.

— Как горит дом из соломы?

— Если бы я отвечал как физик и авиаконструктор, то сказал бы, что «горит, как все: дерево, камень, стальные самолеты». Но я понимаю, почему вы спрашиваете. Могу точно сказать: он не горит. Дом — это не стог сена, а уплотненная солома, закрытая со всех сторон негорючим материалом. Если поднести горелку к стене, то определенное количество времени ничего не произойдет. Она начнет дымиться от воздействия открытого огня примерно через 2 часа. В этом ключе проводились лабораторные испытания оштукатуренной соломенной стены. Оказалось, что она выдерживает тысячеградусное пламя в течение 120 минут. Без доступа кислорода дом не загорится, а в самой толще соломы кислорода не хватает для поддержания горения.

— Чем пропитана солома внутри?

— Солома внутри ничем не пропитана. Древесина обработана антисептиком.

— Есть ли какие-то ограничения в таком строительстве: этажность, нагрузка?

— Есть общие ограничения по высоте для частного домостроения в целом, независимо от материала стен. Из соломы можно строить гораздо больше этажей, чем 2 или 3. Все зависит от каркаса. Если он будет железобетонный — хоть небоскребы стройте.

Фундамент может быть, например, столбчатым — это один из самых дешевых вариантов. Он делается быстро (за 1 день), готов выдержать достаточно тяжелую конструкцию и здесь нет «бетонных» работ (кроме столбиков), — рассказал Владимир. — Этому дому уже 2 года. Коробка под крышей, с фундаментом и ростверком была построена с августа по ноябрь, далее собственник строит дом по своим планам. Эта система дает такую возможность — строить без оглядки на время и сроки. Например, не нужно задумываться о системе коммуникаций — можно «нырнуть» под дом в любой момент.

— Какие недостатки есть у такого вида строительства?

— Основной недостаток — предрассудки людей в отношении данной технологии, — высказал свою точку зрения Владимир. — Еще один нюанс — цельное решение влечет за собой довольно большие единоразовые траты. Домокомплект на 200 кв.м стоит $31 тысячу. Но это только материал. К нему нужно добавить $6-8 тысяч на работу, еще около $10-15 тысяч на кровлю, отделку и прочие необходимые расходы. Наши люди так не строят. В основном деньги вкладываются поэтапно. Фундамент сделали — год перерыв, коробку поставили — перерыв, деньги копят. Так дом и строится за 3-5 лет. Выдать сразу $60 тысяч простому человеку сложно. Именно поэтому мы стали производить не только домокомплекты, но и отдельные комплектующие.