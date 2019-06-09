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«Коттедж на 200 кв.м стоит $31 тысячу, вариант «под ключ» — около $60 тысяч». Кто и зачем строит в Беларуси соломенные дома
10.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Я бы не стала строить дом из соломы» — первое, что пришло мне в голову, когда я услышала о подобной технологии. Вольно-невольно вспоминается известная сказка о трех поросятах и аналогия проводится сама по себе. Но дома из соломы строятся в Беларуси, и поэтому мы решили пообщаться непосредственно с теми, кто их возводит.
«Индивидуальный дом не должен стоить $1000 за квадрат»
— Откуда появилась идея строительства домов из соломы?
— Все мы (соучредители компании — прим. авт.) когда-то строили собственные дома. По опыту могу сказать, что только в процессе строительства начинаешь понимать, во что «вляпываешься». Я, как и многие в то время, строил свой дом из «газосиликата» и быстро понял, что это невозможное строительство. Во-первых, из-за цены — дорого, во вторых из-за множественности скрытых дополнительных техпроцессов. А, по моему мнению, индивидуальный дом как ни крути не должен стоить $1000 за «квадрат». В-третьих, многие популярные строительные технологии, мягко говоря, не полезны для здоровья. То, насколько экологичны стройматериалы, несмотря на все имеющиеся сертификаты, — это отдельная большая тема. И. в-четвертых, такой дом оказывался дорогой еще и в эксплуатации — его очень накладно отапливать.
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По словам Владимира, в индивидуальном строительстве есть проблема, о которой не принято говорить. Если выбор материала стен сделан, то будущий собственник дома оказывается в «прокрустовом ложе». Коттедж нужно будет армировать, герметизировать, пропитывать, штукатурить, гидроизолировать и так далее. Отойти в сторону от технологии вряд ли получится.
При этом еще лет 50 назад дома строились намного проще. И некоторые дома стоят и по сей день, даже несмотря на то, что они уже устарели морально. Что интересно, строились они не по технологиям, а по опыту.
— Сначала к строительству домов из соломы я отнесся с большой долей скепсиса. Пожалуй, все так к этой технологии относятся поначалу, — рассказал Владимир. — Но потом, когда стал подробнее изучать тему, я по-настоящему проникся идеей строительства экологичных и энергоэффективных домов. Кстати, в Беларуси соломенное домостроение достаточно развито. Под патронажем различных природозащитных организаций были построены целые поселки домов из экологичных материалов, в том числе и из сухой соломы.
Первые технологии строительства домов из соломы имели ряд существенных недостатков. Такие дома продувались, потому что строились по сути из сельскохозяйственных тюков соломы. Также они требовали трудоемкого процесса оштукатуривая глиной. Серьезной преградой становился и очень сложный каркас.
— Когда мы изучили традиционоое «соломостроение», мы решили создать собственную систему несущих строительных элементов, заполненных уплотненной соломой и с готовыми наружными поверхностями стен. Такие экокубы между собой скручиваются шуруповертом. При этом дому не нужен каркас, утепление и оштукатуривание. Получается основа энергопассивного дома. Сейчас эту основу мы хотим довести до автономного коттеджа.
Кроме того, у таких домов очень низкие теплопотери. Тепловое сопротивление составляет около 8,5 — это почти в 2,5 раза выше нормы. Значит, система отопления коттеджа может быть очень дешевой: без разводки батарей — воздушным тепловым насосом.
Также сокращаются многие строительные операции. Внутри дома стены можно сразу шпатлевать. Внешняя отделка может быть любой (с учетом вентзазора).
Самое главное — то, что невозможно выразить в деньгах — экологическая составляющая. В этом доме есть ноу-хау, которое известно уже около 100 лет, — система «дыхания» дома. Точно так же «дышали» бревенчатые дома наших родителей. Это происходит благодаря мелкомодульной структуре экокубов. Через материалы стен газ и пар проходит примерно на 20%, остальное — за счет стыковки небольших модулей.
«Солома не горит, а основной недостаток — предрассудки людей»
Создание кубов из соломы — запатентованное изобретение компании «Экокуб». Когда такие кубы соединяются между собой, получается конструкция с новыми свойствами. Собрать дом из таких экокубов, по словам Владимира, каждый может сам. Звучит хорошо, но как на практике?
— А у Вас есть дом из соломы?
— У меня лично нет дома из соломы, но семья моей дочери строит именно такой дом. Когда я узнал и проникся данной технологией, было уже поздно. Для моего дома за кредитные деньги были закуплены стройматериалы, да и родных тогда переубедить было довольно сложно. Это уже сейчас они все — мои соратники, но на это потребовалось время.
— Как горит дом из соломы?
— Если бы я отвечал как физик и авиаконструктор, то сказал бы, что «горит, как все: дерево, камень, стальные самолеты». Но я понимаю, почему вы спрашиваете. Могу точно сказать: он не горит. Дом — это не стог сена, а уплотненная солома, закрытая со всех сторон негорючим материалом. Если поднести горелку к стене, то определенное количество времени ничего не произойдет. Она начнет дымиться от воздействия открытого огня примерно через 2 часа. В этом ключе проводились лабораторные испытания оштукатуренной соломенной стены. Оказалось, что она выдерживает тысячеградусное пламя в течение 120 минут. Без доступа кислорода дом не загорится, а в самой толще соломы кислорода не хватает для поддержания горения.
— Чем пропитана солома внутри?
— Солома внутри ничем не пропитана. Древесина обработана антисептиком.
— Есть ли какие-то ограничения в таком строительстве: этажность, нагрузка?
— Есть общие ограничения по высоте для частного домостроения в целом, независимо от материала стен. Из соломы можно строить гораздо больше этажей, чем 2 или 3. Все зависит от каркаса. Если он будет железобетонный — хоть небоскребы стройте.
Фундамент может быть, например, столбчатым — это один из самых дешевых вариантов. Он делается быстро (за 1 день), готов выдержать достаточно тяжелую конструкцию и здесь нет «бетонных» работ (кроме столбиков), — рассказал Владимир. — Этому дому уже 2 года. Коробка под крышей, с фундаментом и ростверком была построена с августа по ноябрь, далее собственник строит дом по своим планам. Эта система дает такую возможность — строить без оглядки на время и сроки. Например, не нужно задумываться о системе коммуникаций — можно «нырнуть» под дом в любой момент.
— Какие недостатки есть у такого вида строительства?
— Основной недостаток — предрассудки людей в отношении данной технологии, — высказал свою точку зрения Владимир. — Еще один нюанс — цельное решение влечет за собой довольно большие единоразовые траты. Домокомплект на 200 кв.м стоит $31 тысячу. Но это только материал. К нему нужно добавить $6-8 тысяч на работу, еще около $10-15 тысяч на кровлю, отделку и прочие необходимые расходы. Наши люди так не строят. В основном деньги вкладываются поэтапно. Фундамент сделали — год перерыв, коробку поставили — перерыв, деньги копят. Так дом и строится за 3-5 лет. Выдать сразу $60 тысяч простому человеку сложно. Именно поэтому мы стали производить не только домокомплекты, но и отдельные комплектующие.
Собственник: «Доля сомнений, конечно, была. Но мы любим эксперименты»
Далее к нашей беседе присоединяется собственник соломенного дома Андрей. Пожалуй, именно ему хочется задать самый главный вопрос: Как вы решились на строительство дома из соломы?
— Мы, в общем-то, не первопроходцы. Доля сомнений, конечно, была, но мы с семьей любим эксперименты, поэтому решили не изменять своим принципам и здесь. Да, этот эксперимент — самый дорогостоящий, но мы были к этому готовы, — рассказал Андрей. — Мы долго к этому шли, изучали все технологии строительства коттеджей. Сначала мы рассматривали классический вариант стен. Предкрайний вариант — керамзитобетон. Но Владимир и проектировщик убедили нас в пользу соломенных блоков. Те готовые дома, которые я видел, пришлись мне по душе. Никакой плесени или мышей я там не увидел. Зато в полной мере ощутил, насколько хорошо дышится в этих домах.
Но самой важной составляющей для нас была экологичность. Мы ведем здоровый образ жизни, и логическая точка для нас — строительство экологичного дома. Особенно не страшно стало, когда возвели стены и я почувствовал их мощь. У всех в умах витает сказка про трех поросят, но когда уже стоят стены и они под крышей, фактически по ощущениям это каменный дом.
Когда заходишь в дом, ощущается сильный запах соломы. Считать ли это недостатком, каждый решает сам, но запах достаточно яркий и очень узнаваемый.
— Вижу, что вы обратили внимание на запах, — отреагировал Владимир. — Аромат настолько концентрированный, потому что дом стоит не жилой. Когда сюда заедут жильцы, запах нивелируется.
— Меня запах не смущает. Перед началом строительства я съездил в уже готовые дома из соломы, и там никакого запаха не почувствовал, — рассказал Андрей. — Отапливаемые и жилые дома так не пахнут. Что касается экономности, то мы рассчитываем, что этот дом будет, как и заявляют производители, классом A или A+. Соответственно, мы не стали использовать классическое для Беларуси отопление газом. В доме предусмотрено электрическое отопление. Расходы на электричество при этом, по словам проектировщика, будут не очень большие.
Дом представляет собой одноэтажное строение с плоской кровлей, толщина потолка 70 см, стены — 50 см. Планировка максимально понятна и проста: гостиная объединяет все комнаты, всего жилых комнат 4.
Удивляет в доме, помимо прочего, и отсутствие вентиляции. В гостиной под крышей при обилии окон на проветривание открывается лишь одно. В санузле также не заметно вентиляционной решетки. По словам Владимира, в таком доме дополнительная вентиляция и не требуется — достаточно «дышащих» стен. Но так ли это — покажет время.
В этом доме сделана плоская кровля. Собственник коттеджа Андрей пояснил, что в будущем, возможно, сделает на ней террасу с ограждением. Вопрос о возможных сильных снегопадах также не смутил Андрея.
— Кровля укреплена, и поэтому никакой снег ей не страшен. Зимой чистить снег с крыши я не планирую. Но даже если вдруг и придется: крыша эксплуатируемая, и разве это проблема — почистить снег?
Для облицовки фасада будет использована фиброцементная доска. Это материал для вентилируемого фасада, конструкция которого подходит концепции «дышащего» дома.
«Робот может сделать такой домокомлпект за полдня»
— Дома из соломы строились 200 лет. «Хорошие» руки — хороший дом, «плохие» руки — плохой, — рассказал Владимир. — Мы стараемся сделать процесс индустриальным. Пока эти блоки изготавливались на ручном производстве. Мы планируем прийти к тому, чтобы весь процесс роботизировать. На рынках, где есть спрос на такие дома, при использовании роботов такой домокомплект можно сделать за полдня. И потом еще за месяц его сделать «под ключ». Это совершенно другое строительство.
Планов у компании действительно много. Возможно, со временем мы придем к тому, что соломенные дома будут появляться в коттеджных поселках все чаще, и однажды мы не сможем представить себе домостроение без соломы. Однако на данный момент мало кто из строителей руководствуется понятием экологичности, чаще во главу угла выходит все же проверенность временем и практичность. Именно поэтому соломенным домам нужно дать время и посмотреть, как они проявят себя на практике. Realt.by будет продолжать следить за развитием необычной технологии домостроения.
Фото: Павел Садовский
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«Коттедж на 200 кв.м стоит $31 тысячу, вариант «под ключ» — около $60 тысяч». Кто и зачем строит в Беларуси соломенные дома
«Я бы не стала строить дом из соломы» — первое, что пришло мне в голову, когда я услышала о подобной технологии. Вольно-невольно вспоминается известная сказка о...
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