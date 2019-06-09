МАЗ планирует наладить сборку грузовиков в Запорожье

Источник материала: Tut.by

Минский автомобильный завод может использовать для увеличения доли на украинском рынке мощности Запорожского автомобильного завода. МАЗ и холдинг «УкрАвто», в состав которого входит ЗАЗ, ведут переговоры о создании совместного производства.



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О том, что ЗАЗ может в 2019 году начать сборку автомобильной техники МАЗ, сообщил Интерфакс-Украина пресс-секретарь «УкрАвто» Дмитрий Скляренко. По его словам, на первой стадии проект предполагает сборку техники из импортных машинокомплектов. Но, как отметил представитель украинского предприятия, возможна и «локализация этого производства».

«Белорусская сторона не возражает против использования компонентов украинского производства при сборке. Для украинских партнеров ЗАЗ это означает получение дополнительных каналов сбыта продукции и, как следствие, развитие внутреннего производства, связанного с секторами автомобильной промышленности», — отметил Дмитрий Скляренко.

ЗАЗ входит в холдинг «УкрАвто», который контролирует бизнесмен Тариэл Васадзе. Также холдингу принадлежит польский автомобилестроительный завод FSO, более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

Потенциальный партнер МАЗ переживает не лучшие времена — из-за либерализации таможенного законодательства украинский рынок продолжает заполнять техника ведущих европейских и американских производителей. В 2018 году ЗАЗ свернул производство легковых автомобилей: был выпущен 1 автомобиль, тогда как в 2017 году — свыше 1,5 тыс. единиц. В конце 2018 года в отношении предприятия было возбуждено дело о банкротстве, а с апреля 2019 года начата полугодичная санация предприятия.

Простаивающие мощности владелец ЗАЗ пытается загрузить увеличением производства мини-бусов и автобусов, а также хочет начать сборку грузовой техники МАЗ. В течение января-апреля ЗАЗ выпустил 24 автобуса, что больше на 30%, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но у него серьезные конкуренты в самой Украине — «Черкасский автобус», «Богдан», «Корпорация «Эталон», а также за ее пределами, включая тот же МАЗ. В мае этого года, продав 25 автобусов, МАЗ занял первое место по новым зарегистрированным единицам, а в целом занимает третье место после «Черкасского автобуса» и Ford.