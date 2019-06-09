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«У нас не Ирак». Президент наказал Шуневичу обеспечить на Играх безопасность «без излишеств»

10.06.2019 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, однако действовать без излишеств. На это Александр Лукашенко обратил внимание 10 июня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент поинтересовался, как складывается оперативная обстановка в стране, особо затронув подготовку МВД к II Европейским играм.

«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то „концлагеря“, не то какие-то „гетто“ в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть», — подчеркнул Александр Лукашенко.

(Будет дополнено.)

 
 
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Президент поинтересовался, как складывается оперативная обстановка в стране, особо затронув подготовку МВД к II Европейским играм.
 
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