Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках - Румас

Источник материала: БелТА

Сергей Румас

10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который проходит на Лондонской фондовой бирже, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Сергей Румас, Belarus Capital Markets Day - значимое для Беларуси мероприятие на одной из крупнейших финансовых площадок мира с безупречной репутацией и самыми высокими стандартами качества. "Этим событием мы показываем интерес к расширению присутствия на международных рынках", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр обратил внимание, что Беларусь - страна с открытой экономикой, 2/3 производимой продукции экспортируется, и республика не может быть в стороне от происходящих в мире экономических процессов.

По его словам, сегодня в экономике Беларуси обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами (машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность) активно развивается сфера услуг - транспортно-логистическая отрасль, туризм. Наиболее перспективным Сергей Румас назвал IT-сектор. "Его стремительный рост (30% в год) и экспортный потенциал превосходят любую другую отрасль экономики. Решение о развитии в Беларуси цифровой экономики принято на высшем уровне", - отметил премьер-министр.

Центром развития белорусского IT-сектора является Парк высоких технологий. Здесь созданы беспрецедентные льготы и гарантии для резидентов. "И инвесторы поверили нам. Сегодня на Дне рынков капитала Беларуси IT-сектору посвящен отдельный блок. Мы хотим продемонстрировать, что называя Беларусь "Силиконовой долиной Восточной Европы", журналисты "Вашингтон Пост" нисколько не преувеличивали", - подчеркнул Сергей Румас.

/Будет дополнено/.-0-