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Выставка белорусских и китайских товаров и услуг откроется в "Великом камне" 30 июня

10.06.2019 13:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Выставка белорусских и китайских товаров и услуг откроется в "Великом камне" 30 июня
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусских и китайских товаров и услуг откроется в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 30 июня в преддверии Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В программу форума будут входить пленарные и секционные заседания. Еще одной важной составляющей станет выставка наших китайских партнеров и белорусских предприятий. Это возможность представить новую продукцию. У нас будет четыре площадки - белорусская, китайская, постоянно действующая выставка в выставочном комплексе "Чайна Мерчантс" и выставка резидентов парка. С китайской стороны примут участие 105 предприятий разного профиля, с белорусской - 74. Белорусские предприятия представят практически весь спектр нашей экономики - 12 отраслевых экспозиций, в том числе пищевая промышленность, наука и технологии, машиностроение, образование, телекоммуникации, услуги, энергетика, транспорт, строительство. Выставка начнет работать раньше самого форума: ее открытие планируется 30 июня", - сказал Владимир Улахович.

Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" пройдет 2 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Его главная тема - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Мероприятие соберет около 500 участников. Это представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов. Организаторами форума являются Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции Китайской Народной Республики. Соорганизаторами выступают Белорусская торгово-промышленная палата, Бюро по содействию внешней торговле при Министерстве коммерции КНР, администрация индустриального парка "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является международной площадкой для создания высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности с применением беспрецедентных льгот и преференций. В парке зарегистрированы 44 компании из КНР, Беларуси, Австрии, Германии, России, Литвы, США, Израиля, а объем заявленных инвестиций в проекты превышает $1 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусских и китайских товаров и услуг откроется в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 30 июня в...
 
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