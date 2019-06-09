С 2020 года застройщики будут работать по-другому. Президент подписал указ о новых строительных нормах

Источник материала: realt.by

5 июня 2019 года президент подписал Указ №217 «О строительных нормах и правилах». Документ устанавливает, что единственными техническими нормативными правовыми актами в сфере строительства станут строительные нормы (СНБ) и строительные правила (СПБ). Утвердить все СНБ Минстройархитектуры должно уже к 1 января 2020 года. Разбираемся в новом указе вместе с Кириллом Приходько, юристом Arzinger.

Судя по документу, СНБ будет устанавливать обязательные требования, среди которых: условия по механической прочности и устойчивости зданий, безопасности (пожарной, промышленной, радиационной, энергетической), защита от ЧС, условия по экономии энергии и тепловой защите, а также нормативы по охране окружающей среды. А вот СПБ, следуя логике Указа, будут носить рекомендательный характер. В них, скорее всего, вынесут информацию об эффективных материалах для строительства объектов заданной высотности, целевого назначения и иных нюансах, полезных застройщикам .

СНБ придут на смену многочисленным СНиПам (сокр. от строительные нормы и правила), стандартам СТБ и Кодексам устоявшейся практики (пресловутым ТКП), по которым сейчас разбросаны требования к работе застройщиков. Как пояснили юристы Arzinger, полный перечень технических нормативных правовых актов, которыми нужно руководствоваться в строительной деятельности, на сегодня включает 526 документов (он утвержден Постановлением Минстройархитектуры от 04.03.2016 №7).

— Самая большая боль даже не в получении доступа к этим документам (в открытом доступе их официально найти нельзя), а в их количестве. На то, чтобы определить полный перечень ТНПА, которыми нужно руководствоваться при строительстве объекта, зачастую уходит огромное количество времени и денег. А это задержки реализации объекта еще до начала его проектирования. И при этом Госстройнадзор требует применения этих ТНПА в качестве обязательных, хотя в ч. 1ст. 24 Закона «О техническом нормировании и стандартизации» прямо указано, что они применяются на добровольной основе, — комментирует юрист ArzingerКирилл Приходько.

Так, СНБ являются обязательными актами, а СПБ — добровольными. В связи с этим СНБ, вероятнее всего, будут в открытом доступе (ведь они адресованы неограниченному кругу лиц, а их разработка прямо предусмотрена Указом). Кроме того, нормы в СНБ скорее всего будут изложены более системно и кратко, поэтому ими станет намного проще руководствоваться.

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