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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июня 2019 года
10.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1264 $/м2. Положительная динамика цен на первичном рынке наблюдается девятую неделю подряд.
С середины мая на вторичном рынке жилья наметился тренд на сокращение предложения. Пока нельзя сказать точно, носит это явление сезонный характер или оно связано с повышенным спросом. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%, а самых популярных у покупателей 1-комнатных квартир стало меньше на 2,1%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 10 июня следующим образом:
Рост цен по итогам недели был зафиксирован лишь в двух столичных районах. В Октябрьском темпы роста цен составили 0,5%, а в Московском - 0,2%. За исключением Первомайского района цены на квартиры в оставшихся районах снижались. Максимальная коррекция была отмечена в Партизанском районе (-1,2%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 781 $/м2 (+0,2%), Витебск – 615 $/м2 (-0,2%), Гомель – 625 $/м2 (-0,1%), Гродно – 706 $/м2 (+0,8%), Могилев – 611 $/м2 (+0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,3% и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1618 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 986 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 3 по 10 июня 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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