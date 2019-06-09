Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июня 2019 года

Источник материала: realt.by

Индекс цен на квартиры в Минске снизился за неделю на 0,1% и составил 1344 $/м 2 . На протяжении 15 недель индекс находится в пределах узкого диапазона в $10.

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Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1264 $/м 2 . Положительная динамика цен на первичном рынке наблюдается девятую неделю подряд.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 10 июня следующим образом:

С середины мая на вторичном рынке жилья наметился тренд на сокращение предложения. Пока нельзя сказать точно, носит это явление сезонный характер или оно связано с повышенным спросом. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%, а самых популярных у покупателей 1-комнатных квартир стало меньше на 2,1%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 10 июня выглядит следующим образом:

Цены на «двушки» по итогам недели не изменились, у остальных типов темпы падения достигали 0,8% (4-комнатные квартиры). По итогам месяца выросли в цене 1- и 3-комнатные квартиры, а 2- и 4-комнатные подешевели.

Рост цен по итогам недели был зафиксирован лишь в двух столичных районах. В Октябрьском темпы роста цен составили 0,5%, а в Московском - 0,2%. За исключением Первомайского района цены на квартиры в оставшихся районах снижались. Максимальная коррекция была отмечена в Партизанском районе (-1,2%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 781 $/м2 (+0,2%), Витебск – 615 $/м2 (-0,2%), Гомель – 625 $/м2 (-0,1%), Гродно – 706 $/м2 (+0,8%), Могилев – 611 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,3% и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1618 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 986 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.