Форма НКВД, борьба с «дырявыми», наркотиками, пьянством. Чем запомнится МВД с Шуневичем во главе

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича. Главой МВД Игорь Шуневич был семь лет. Все это время министерство активно с чем-то боролось: с наркотиками, пьянством, «дырявыми», домашним насилием. TUT.BY собрал ряд предложений, идей и высказываний, которыми МВД с Игорем Шуневичем во главе и сам министр запомнятся белорусам.

1. Антинаркотические декреты

С наркотиками МВД боролось довольно жестко и пролоббировало два больших декрета. В 2014 году в Беларуси вступил в силу «антимаковый декрет» , давший государству монополию на оптовую торговлю семенами мака, из которых можно получить опиум — сильнодействующий наркотик. За нарушение условий хранения и перевозки семян мака ввели ответственность — штраф и конфискация автомобиля.





Как отчитывалось тогда МВД, до принятия декрета доля опиума на наркорынке составляла 60−80%, после — упала ниже 10%. Однако молодые потребители стали массово пробовать более дешевые и сперва казавшиеся менее опасными и почти «легальными» курительные смеси.

В связи с этим следом за «антимаковым декретом» МВД инициировало закон, который увеличивал ответственность за оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. По нему максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков был увеличен до 25 лет, а возраст наступления уголовной ответственности за это преступление снижен с 16 до 14 лет. За употребление наркотиков были введены штрафы, хотя разработчики настаивали на уголовной ответственности и для потребителей. Юристы, психологи и общественные деятели в целом положительно оценили меры, предпринятые властями против распространения психотропов.

«Люди перестали умирать и резать друг друга. Мы считаем, что это первая отвоеванная позиция», — отмечал тогда Шуневич.

2. Борьба с пьянством

МВД уже несколько лет выступает за ограничения по продаже спиртного. В ведомстве предлагают не продавать алкоголь с 23.00 до 9.00 утра, а в магазинах с площадью торгового зала 1000 кв. м и больше оборудовать для алкоголя отдельный зал. По мнению МВД, ограничение продажи алкоголя в ночное время влияет на снижение уровня преступности в стране. Кроме того, среди предложений ведомства — увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2015 году в Минске продажу алкоголя ночью все-таки запретили. Правда, запрет продержался всего 2,5 месяца, его отменили после совещания по вопросам производства и оборота алкогольной продукции у президента.

В октябре 2018 года предложение МВД снова решили «опробовать» в Минске, Жлобинском и Быховском районах. Правда, запрет продержался еще меньше: 1 октября решение о запрете было принято, а уже 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время. Местные власти оперативно отреагировали на пожелание президента — «ночной сухой закон» продержался в Беларуси менее суток .

Спустя месяц МВД опубликовало статистику : за 10 месяцев 2018 года порядка около 79% «бытовых» преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения, 17% потерпевших также были пьяны.

3. Борьба с домашним насилием

При Шуневиче МВД также разработало законопроект о противодействии домашнему насилию. В проекте предлагались меры профилактики и пресечения насилия не только в кругу семьи, но и со стороны бывших супругов или пар, которые когда-либо жили вместе и вели общее домашнее хозяйство. Предполагалось, что если закон будет принят, то в белорусском праве появятся такие понятия, как «экономическое насилие», «преследование», «домогательство». Кроме того, предлагалось революционное для Беларуси новшество — официально запретить бить детей.



Фото: Reuters

Против предложений МВД выступили общественные организации, которые называют себя «просемейными силами страны». Они считают, что семьи в силах разобраться в своих проблемах без вмешательства государства. В концепции закона, по их мнению, «патриархальный уклад семьи расценивается как криминал», поэтому они начали сбор подписей под обращением к президенту. Выступили против законопроекта и епископы объединений Евангельских церквей Беларуси, связав с пропагандой ЛГБТ-культуры. А по мнению депутата Игоря Марзалюка, концепция проекта закона «рождена в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов».

Раскритиковал документ и президент. Глава государства признался , что не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать. «Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, — отметил президент. — Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Пожелания милиции мы учтем. Может, даже не законом, а обойдемся внесением изменений в существующие законопроекты», — заявил президент.

4. Биометрические паспорта

Проект по введению ID-карт и биометрических паспортов также разрабатывало МВД. Этот паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Кроме того, биометрический документ необходим для упрощения визового режима со странами Шенгена — это одно из условий ЕС.



Фото: МВД

Правда, сроки введения новых видов документов личности все время сдвигаются. Изначально выдавать их планировали с 2019 года. Но из-за технических трудностей сроки перенесли на 1 января 2020 года.

5. «После осмотра гинеколога — в милицию»

Последнее спорное предложение МВД касалось идеи информировать УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет. Цель — выявить преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Новость сразу же вызвала бурю негодования: «Государство пытается залезть в трусы подросткам», «Девочки будут бояться ходить к гинекологу», «А что если из-за страха перед родителями девушка оговорит парня и скажет, что ее заставили?» — писали комментаторы.

Вице-премьер Игорь Петришенко тоже прокомментировал новость, назвав ее «дутой, абсолютно беспочвенной сенсацией». Официально ни в Минздраве, ни в УВД Миноблисполкома ситуацию до сих пор не прокомментировали.

Как выяснил TUT.BY , специалисты из Минска в милицию данные о пациентках, которые ведут раннюю половую жизнь, не сообщают. А вот специалисты из Минской области заявили, что такая практика есть.

6. Форма для маленьких хоккеистов, пошитая осужденными

Два года назад после олимпийского собрания у президента министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что Департамент исполнения наказаний займется пошивкой формы для детей-хоккеистов: шить ее будут в исправительных учреждениях.

Спустя три месяца в Минске показали первую хоккейную форму, которую для детей сшили заключенные.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Подготовили ее в ИК-4, а первыми протестировали ребята из детско-юношеской спортшколы «Динамо». 50 комплектов «на пробу» им передал министр внутренних дел Игорь Шуневич. Форма вышла на 40% дешевле импортной, а директор хоккейной школы «Динамо» даже сказал, что визуально форма ненамного отличается от той же «Bauer».

7. Форма НКВД на 9 мая, байк на параде

Большой ажиотаж министр внутренних дел вызвал своим появлением в форме комиссара рабоче-крестьянской милиции — НКВД на параде 9 мая 2015 года. После этого Игорь Шуневич стал надевать эту форму на День Победы каждый год, кроме, кстати, этого года. Как объяснял глава МВД, для него форма НКВД — это «дань уважения к сотрудникам органов внутренних дел, которые работали в непростое послевоенное время».



Игорь Шуневич в форме НКВД (крайний слева). Фото: Виталий Дембовский

«При этом я не увлекаюсь военной реконструкцией, форму для себя сшил по внутреннему побуждению, за собственный счет. (…) Я надеваю ее каждый год 9 Мая. Я горжусь тем, что у меня есть абсолютно точная копия этой формы», — объяснял Шуневич.

Кроме того, министр появлялся и форме байкера, торжественно закрывая каждый год вместе с Виктором Лукашенко байксезон в Минске.



Игорь Шуневич. Фото: TUT.BY

«Мотоцикл — это мечта любого нормального человека, мужчины, женщины», — говорил Шуневич.

При этом министр выступал за усложнение экзамена для мотоциклистов, что, по его мнению, приведет к большей безопасности на дороге.

Также недавно МВД предложило ввести балльную систему штрафов. А к наиболее злостным нарушителям ПДД министр внутренних дел предлагает применять кардинальные меры: лишение права управления транспортным средством и изъятие транспортных средств после первого задержания в состоянии алкогольного опьянения, вплоть до пожизненного .

8. Был уверен, что против МВД ведется информационная война

Игорь Шуневич не раз заявлял, что в отношении МВД ведется информационная война. Поводом для такого мнения в МВД называли многочисленные публикации в СМИ на тему поведения отдельных сотрудников — применение грубой силы в отношении журналиста TUT.BY Павла Добровольского , штурм квартиры минского педиатра и другие случаи.

Шуневич был уверен , что «неослабевающий информационный накат на милицию — это попытка оппонентов власти ослабить авторитет милиции в глазах населения для реализации изменения социального строя и политики Беларуси».

9. Борьба с теми, кто «не пройдет»

Кроме работы над профильными вопросами МВД с Игорем Шуневичем во главе запомнится и громкими высказываниями на темы, не касающиеся непосредственно работы ведомства.

В прошлом году 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, посольство Великобритании в Минске вывесило ЛГБТ-флаг. В МВД на это отреагировали заявлением о том, что «однополые отношения — это подделка», а Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака.

«Мы — за подлинное, они не пройдут!», — заявили в МВД. Комментируя это заявление, Игорь Шуневич добавил , что «дискриминации у нас нет», а мнение МВД «было определенной проверкой нашего гражданского общества на зрелость», которую оно не прошло.

В январе 2019 года Игорь Шуневич уже лично высказался относительно граждан Беларуси, принадлежащих к сообществу ЛГБТ, назвав их «дырявыми». В интервью телеканалу ОНТ Шуневич заявил, что МВД «в большой степени защищает институт нравственности государства».

«Именно такой подход не то что позволяет мне, а даже предписывает некоторые внутренние ситуации комментировать, исходя из своего опыта, образования, жизненного пути и т.д.», — заявил министр.

Правозащитники за высказывание о «дырявых» гражданах просили Генпрокуратуру и Следственный комитет привлечь Игорья Шуневича к уголовной ответственности за дискриминационные высказывания. Генеральная прокуратура ответила, что оснований для привлечения министра к уголовной ответственности нет. Следственный комитет также посчитал , что в словах министра Шуневича, где он говорит о «дырявых гражданах», формулировок, фраз и выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни, нет.

В нынешнем году история повторилась.

10. Извинения перед памятником

Еще одна «инициатива» МВД, которая вызвала большой резонанс, касалась извинений перед памятником городовому в Минске. Напомним, в ноябре прошлого года в интернете появилось видео с подростком, который ударил ладонью по «лицу» скульптуру городового. Парня задержала милиция, на него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), а кроме того, записали на видео его извинения перед МВД и скульптурой.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После случая с подростком возле скульптуры прошло несколько флешмобов: горожане целовали скульптуру , обнимали, повязывали ему на «шею» шарф и оставляли цветы у его «ног». Некоторых из участников задерживали и штрафовали .

Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич признался , что это он придумал снять ролик о том, как подросток извиняется перед памятником городовому.

«Вандализм недопустим в культурном обществе, на которое мы претендуем, безусловно, поэтому считаю, что всякое проявление неуважения к общественному порядку (а наличие скульптурной композиции и все, что происходит вокруг нее, охраняется законом о нарушении общественного порядка) также является недопустимым и говорит только о бескультурье тех, кто это делает», — объяснил такое решение министр МВД.

В мае возле «городового» задержали двоих российских туристов, которые сделали фотографию возле скульптуры. Они провели несколько часов в отделении милиции, отпустили их только после «воспитательной беседы».