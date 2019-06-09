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Игорь Шуневич отправлен в отставку
10.06.2019 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси. Такое решение сегодня принял президент Александр Лукашенко, сообщают источники TUT.BY. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.
Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял семь лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром девять лет.
Сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, у Александра Лукашенко
«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то „концлагеря“, не то какие-то „гетто“ в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?», — задался вопросом президент.
За последние месяцы Александр Лукашенко несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. В феврале президент
28 марта были произведены
«И если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище», —
Игорь Шуневич родился 27 марта 1967 года в Украине (Луганская область). В 1992 году окончил Академию милиции МВД Республики Беларусь. Служил на различных должностях в системе органов внутренних дел Беларуси. В 2007—2012 годах работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В январе 2012 года назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси — начальником криминальной милиции. 11 мая 2012 года назначен министром внутренних дел.
Игорь Шуневич на посту главы МВД запомнился громкими высказываниями, от имени министерства также не раз звучали неоднозначные комментарии на различные темы, в том числе, не касающиеся непосредственно работы ведомства.
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Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял семь лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром девять лет.
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