Свыше 30 тысяч бутылок растительного масла российского производства запрещено к реализации в Брестской области

Источник материала: Полесская правда

Информацию по результатам проведенных проверок соблюдения требований технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза при реализации масла подсолнечного импортного производства корреспонденту pinsknews.by сообщили в Брестской областной инспекции Госстандарта.



В апреле-мае 2019 года Брестской областной инспекцией Госстандарта в рамках выполнения комплекса мер по защите внутреннего рынка от опасной и некачественной импортной продукции были проведены 4 внеплановые проверки импортеров российского подсолнечного масла в Республику Беларусь на предмет осуществления контроля за соблюдением требований, предъявляемых к фасованным товарам.

В результате у всех проверенных субъектов установлены нарушения. Например, вместо указанных в маркировке на потребительской упаковке 0,8 л и 1 л, фактическое среднее содержимое партий масла составило 770,4 мл, 774,5 мл, 791,1 мл и 970,4 мл, 973,0 мл соответственно.

Таким образом, недолив составил в среднем порядка 30 мл, что при больших объемах поставки существенно экономит средства производителя, а покупатель оказывается обманут и переплачивает за недостающее количество товара.

По результатам проверок была запрещена реализация партий масла подсолнечного в количестве 31 254 бутылок, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза. Ко всем проверенным субъектам будут применены меры ответственности за выпуск в обращение (реализацию) продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В Брестской областной инспекции Госстандарта напомнили субъектам хозяйствования, что выпуск в обращение (реализация) продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, влечет наложение штрафа на ответственных должностных лиц в размере до 15 базовых величин, а на юридическое лицо до 100 процентов от стоимости реализованной продукции, а при невозможности ее установления – до 500 базовых величин.