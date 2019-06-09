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«Экстраординарного ничего нет». Шуневич пояснил причины своей отставки

10.06.2019 14:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игорь Шуневич сегодня отправлен в отставку. Глава МВД пояснил журналистам, почему принял такое решение.

«Во-первых, пройденный очень долгий и сложный путь работы в министерстве, многое сделано. И в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. И это достаточно сложно — быть актуальным. Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, на самом деле, уже думая о свою эффективность, я считаю, что наверное пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я уже нахожусь на посту министра. Может, глаз замылился, может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, глава государства с этим согласился. Единственное, что могу сказать: если будет возможность, я, конечно же, продолжу работу через некоторое время» , — цитирует «Звязда» теперь уже бывшего министра внутренних дел.

Он назвал это решение выверенным, правильным и своевременным. «Поэтому жизнь продолжается, желание и возможность работать есть. Суперэкстрординарного в этой ситуации я не вижу абсолютно ничего. Все развивается по спирали» , — отметил Игорь Шуневич.

«Сидеть сложа руки я точно не буду, но, еще раз подчеркиваю, надеюсь быть полезным государству на любой должности», — добавил он.

На вопрос о том, сохранил он пост председателя наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», Игорь Шуневич сказал «пока да».

 
Теги: Минск
 
 
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«Сидеть сложа руки я точно не буду, но, еще раз подчеркиваю, надеюсь быть полезным государству на любой должности», - добавил он.
 
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