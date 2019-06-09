Что за стратегические предприятия, которые Лукашенко готов продать только за «космические» деньги?

Источник материала: Tut.by

В минувшую пятницу во время общения с работниками новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» Александр Лукашенко заявил, что стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут. В качестве примера он привел два НПЗ. Но таких предприятий не менее 100. Их уже много лет опекает государство.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы», — сказал Лукашенко (цитата из сообщения пресс-службы президента).

Глава государства рассказал, как в начале его президентства пробовали за 15 млн долларов продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям. «Мы не продавали эти [нефтеперерабатывающие] заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами», — допустил президент.

Он заметил, что приватизация в Беларуси начинается с решения трудовых коллективов, потом на более высокий уровень свои предложения вносят местные органы власти. Далее правительство информирует главу государства. «У нас этот процесс очень забюрократизирован. Специально я это сделал, чтобы после приватизации предприятия я потом не приехал на НПЗ в Новополоцк, а вы мне не сказали: „Так, а кому же ты продал?“. А я потом вам скажу: „Так вы же начинали это“. То есть это дело трудового коллектива, местных органов власти. А потом уже мы будем рассматривать», — сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что бытует мнение о невозможности приватизации крупных предприятий в Беларуси. «Да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться», — подчеркнул он.

В 2013 году правительство Беларуси утвердило «перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности». За прошедшее время в список «фамильного серебря» периодически вносились корректировки. Что сейчас остается в сухом остатке?

В перечне более 90 госпредприятий. Там находятся практически все промышленные гиганты — такие, как «Беларуськалий», МАЗ, МТЗ, «Гродно Азот», «Белшина», «Гранит», БЕЛАЗ, БМЗ, «Нафтан», Мозырский НПЗ, «Гомсельмаш», Минский завод колесных тягачей, Гомельский химический завод, «Могилевхимволокно» и «Белоруснефть».

В списке оказались все цементные, ликеро-водочные и сахарные заводы, «Агат», «Пеленг», «Интеграл», а также спецэкспортеры вооружений,

В перечень попало и одно предприятие Управления делами президента — это Белорусский Дом печати.

Среди других предприятий стоит выделить Борисовский завод медицинских препаратов, «Белмедпрепараты», «Керамин», «Ивацевичдрев», Минский часовой завод, киностудия «Беларусьфильм», завод бытовой техники «Атлант» и молочная компания «Бабушкина крынка».