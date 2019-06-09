Одноклассники выплатят создателям мобильных игр более 200 млн российских рублей

Доходы создателей мобильных HTML5-игр на платформе социальной сети Одноклассники в 2019 году выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые пять месяцев 2019 года ОК выплатят игровым студиям и независимым разработчикам суммарно более 200 миллионов российских рублей. Все создатели игр, которые публикуют свои проекты в социальной сети, получают долю от общего оборота игры по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.

Одноклассники провели исследование игровой аудитории соцсети, и выяснили, что аудитория всех игр, включая мобильные и десктопные, за первые пять месяцев 2019 года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пользователей, которые запускали игру хотя бы раз в месяц, достигло отметки в 19 миллионов. Из них почти 10 миллионов игроков выбрали мобильные платформы.

Всего 46% игроков используют мобильный телефон в ОК, 43% играют с десктопа, а 11% играют и с десктопа, и с телефона.

Кроме того, по данным исследования ОК, женщины играют чаще, их доля от общего числа игроков — 66%. Самую многочисленную (46% всех игроков-женщин) категорию составляют женщины 26-45 лет. Из 34% играющих в ОК мужчин также преобладают люди от 26 до 45 лет, они составляют 48% от всех играющих мужчин.

В течение недели пользователи играют неравномерно — чаще всего игры запускают по средам, а вот бонусы и платные призы предпочитают покупать по пятницам. В среднем пользователи проводят только в играх на платформе Одноклассников порядка одного часа в день, а за календарный месяц в среднем пользователь наигрывает 22 часа. Только за один день пользователи наигрывают тысячу лет.

Одноклассники также проанализировали самые популярные жанры на игровой платформе. В ОК, где пользователи традиционно активно делятся эмоциями с родными и близкими, социальные механики игр (репосты, приглашения, соревновательность) делают их особенно успешными.

Так, самым виральным жанром (те проекты, в которых число запусков выросло благодаря приглашениям друзей и репостам) стали казуальные игры: головоломки, викторины, квесты на поиск предметов.

Всего на игровой витрине ОК ежемесячно появляется 19 новых игр, включая десктопные и мобильные игры.

Мобильные игры остаются наиболее динамично развивающимся направлением игровой платформы соцсети. Большинство пользователей ОК предпочитают Android: 86% используют эту платформу. Самая популярная версия — Android 8, ее используют 29% от числа тех, кто использует смартфоны на Android. Пользователи iOS составляют 11% от общего числа играющих. Самая распространенная версия операционной системы iOS 12 — установлена у 61% владельцев Apple, играющих в игры в ОК. Оставшиеся 3% приходятся на другие платформы.

Игровая платформа ОК — одно из важнейших направлений развития соцсети, а мобильные HTML5-игры — главный драйвер роста. За весь 2018 год ОК выплатили разработчикам мобильных проектов более 300 млн российских рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2017. При этом всего за прошлый год выплаты создателям игр на платформе соцсети превысили 3,2 млрд российских рублей.