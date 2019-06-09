|
Кто возглавит МВД?
10.06.2019 16:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет,
Одним из кандидатов на пост главы МВД может стать начальник Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности Максим Миронов. О Миронове известно не очень много.
На пост главы Департамента он был назначен в 2017 году, до этого возглавлял главное управление собственной безопасности МВД. Миронов — самый молодой генерал-майор в системе МВД, он получил это звание в 43 года.
Возможность возглавить министерство есть и у заместителя министра Александра Барсукова. На должность замглавы МВД он был назначен в 2017 году. До этого Барсуков, с 2011 года, был главой столичной милиции и начальником Департамента исполнения наказаний МВД.
Еще один кандидат на пост главы МВД — руководитель ГАИ МВД и бывший главный гаишник Минска Дмитрий Корзюк. В органах внутренних дел Корзюк с 1993 года, до того как возглавить ГАИ Минска Корзюк был начальником отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.
Генерал-майора Юрия Караева тоже можно считать кандидатом на пост министра. Сейчас он — заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками.
У Караева большой опыт управления различными спецбригадами. Он был командиром милицейской бригады в Гомеле, командовал милицейским батальоном в Бобруйске, был комбатом в армейской части 3214 Дмитрия Павличенко. В октябре 2008 года Караев как раз сменил скандально известного Павличенко на посту командира 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси. Прежде чем заступить на эту должность Караеву около двух месяцев пришлось покомандовать столичным ОМОНом. В 2009 году он занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД.
Помощник президента — инспектор по Минской области генерал-майор Игорь Евсеев тоже может претендовать на кресло министра внутренних дел. Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома, куда пришел 15 июня 2012 года с должности начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. Помощником президента стал в 2017 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет, ушел в отставку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)