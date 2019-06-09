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Кто возглавит МВД?

10.06.2019 16:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет, ушел в отставку. Ожидается, что президент в ближайшее время назначит нового министра внутренних дел. TUT.BY посмотрел, кто может занять пост главного милиционера страны.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Одним из кандидатов на пост главы МВД может стать начальник Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности Максим Миронов. О Миронове известно не очень много.


На пост главы Департамента он был назначен в 2017 году, до этого возглавлял главное управление собственной безопасности МВД. Миронов — самый молодой генерал-майор в системе МВД, он получил это звание в 43 года.


Экс-глава МВД Игорь Шуневич и Максим Миронов. Фото: mvd.gov.by

Возможность возглавить министерство есть и у заместителя министра Александра Барсукова. На должность замглавы МВД он был назначен в 2017 году. До этого Барсуков, с 2011 года, был главой столичной милиции и начальником Департамента исполнения наказаний МВД.


Александр Барсуков справа. Фото: TUT.BY

Еще один кандидат на пост главы МВД — руководитель ГАИ МВД и бывший главный гаишник Минска Дмитрий Корзюк. В органах внутренних дел Корзюк с 1993 года, до того как возглавить ГАИ Минска Корзюк был начальником отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.


Экс-глава МВД Игорь Шуневич и Дмтрий Корзюк. Фото: МВД

Генерал-майора Юрия Караева тоже можно считать кандидатом на пост министра. Сейчас он — заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками.


Юрий Караев. Фото: Анжелика Василевская

У Караева большой опыт управления различными спецбригадами. Он был командиром милицейской бригады в Гомеле, командовал милицейским батальоном в Бобруйске, был комбатом в армейской части 3214 Дмитрия Павличенко. В октябре 2008 года Караев как раз сменил скандально известного Павличенко на посту командира 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси. Прежде чем заступить на эту должность Караеву около двух месяцев пришлось покомандовать столичным ОМОНом. В 2009 году он занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД.

Помощник президента — инспектор по Минской области генерал-майор Игорь Евсеев тоже может претендовать на кресло министра внутренних дел. Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома, куда пришел 15 июня 2012 года с должности начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. Помощником президента стал в 2017 году.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет, ушел в отставку.
 
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