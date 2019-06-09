ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэнерго Польши ждет решения вопроса компенсаций за поставки "грязной" нефти по "Дружбе"

10.06.2019 16:20 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Минэнерго Польши ждет решения вопроса компенсаций за поставки "грязной" нефти по "Дружбе"
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Польши в ситуации с поставками некачественной российской нефти ожидает полной очистки трубопровода "Дружба" и решения вопроса с компенсациями для польских потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Соглашение, достигнутое на переговорах в Варшаве и Москве, начинает реализовываться. Операторы белорусской и российской систем очистили уже часть линии передачи нефти, и началось перекачивание сырья хорошего качества", - цитирует ведомство слова министра энергетики Кшиштофа Тхужевского.

"Мы ждем полной очистки всех нитей трубопровода и урегулирования вопроса претензий из-за поставок сырья со значительно заниженными параметрами", - добавил министр.

Как напомнили в польском ведомстве, согласно соглашению, разработанному в Варшаве и позднее заключенному в Москве, к 1 июля все три нити трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию. "Стороны согласовали также процедуру рассмотрения претензий НПЗ, принимающих сырье из России", - указано в сообщении министерства.

В Минэнерго Польши также подчеркнули, что польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает внимательно отслеживать качество поставляемой нефти, чтобы избежать повторения ситуации, возникшей во второй половине апреля, когда на территорию Польши попало большое количество нефти с повышенным содержанием органических хлоридов.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. В воскресенье, 9 июня, о возобновлении подачи чистой нефти в Польшу сообщили российская "Транснефть" и белорусский "Белнефтехим".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Польши в ситуации с поставками некачественной российской нефти ожидает полной очистки трубопровода "Дружба" и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кто возглавит МВД?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика