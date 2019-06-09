Румас на два дня уехал в Лондон: показать Беларусь и привлечь инвесторов

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Сергей Румас находится с двухдневным рабочим визитом в Великобритании. В его программе значатся переговоры с руководством Лондонской фондовой биржи, крупнейших инвестиционных банков и фондов, сообщает пресс-служба правительства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня Сергей Румас принял участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day). По его словам, мероприятие, которое проходит на одной из крупнейших финансовых площадок мира - лондонской бирже, «показываем интерес к расширению присутствия Беларуси на международных рынках». Belarus Capital Markets Day нацелен в первую очередь на инвесторов в долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью и на портфельных инвесторов в акционерный капитал, говорится в сообщении.

Премьер-министр обратил внимание, что Беларусь — страна с открытой экономикой, две трети производимой продукции экспортируется, и республика не может быть в стороне от происходящих в мире экономических процессов. По его словам, в экономике Беларуси обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами (машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность) активно развивается сфера услуг — транспортно-логистическая отрасль, туризм.

Наиболее перспективным Сергей Румас назвал IT-сектор. «Его стремительный рост (30% в год) и экспортный потенциал превосходят любую другую отрасль экономики. Решение о развитии в Беларуси цифровой экономики принято на высшем уровне», — отметил премьер-министр. Центром развития белорусского IT-сектора является Парк высоких технологий. Здесь созданы беспрецедентные льготы и гарантии для резидентов. «И инвесторы поверили нам. Сегодня на Дне рынков капитала Беларуси IT-сектору посвящен отдельный блок. Мы хотим продемонстрировать, что называя Беларусь „Силиконовой долиной Восточной Европы“, журналисты The Wall Street Journal нисколько не преувеличивали», — подчеркнул Сергей Румас.

Он напомнил, что Беларусь в 2017 году вернулась на международный финансовый рынок с суверенными еврооблигациями. Кроме того, корпоративным заемщиком на внешнем рынке стала компания «Евроторг». В этом году дебютные сделки по размещению еврооблигаций совершил специализированный финансовый институт — Банк развития Беларуси, он разместил не только классический выпуск в долларах, но также первый и знаковый для страны выпуск еврооблигаций в белорусских рублях. «Очевидно, что присутствие эмитентов из Беларуси на международном финансовом рынке будет расширяться», — полагает Румас.

В 2018 году Беларусь добилась перехода из седьмой в шестую группу по страновой классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и, по словам премьер-министра, страна не собирается останавливаться на достигнутом. «Все мы знаем, насколько консервативны в своих оценках международные рейтинговые агентства. Поэтому мы заинтересованы в открытых встречах с инвесторами и предоставлении информации по любым вопросам из первых рук. Мы демонстрируем искреннюю готовность к установлению деловых связей с новыми партнерами на принципах открытости и прозрачности, паритета взаимных интересов», — резюмировал Сергей Румас.