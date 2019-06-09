В Администрации президента заявили о «безусловном сохранении суверенитета» при интеграции с РФ

Источник материала: Tut.by

В Беларуси изучают предложения по интеграции с Россией исходя из их соответствия белорусским интересам и «безусловного сохранения суверенитета» страны. Об этом говорится в ответе Администрации президента Беларуси на запрос блогера Егора Лебедка, который опубликовал страницу документа в своем телеграм-канале .



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Ответ датирован 5 июня, его подписал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Беларуси Григорий Шлык.

Он пишет, что в настоящее время не ведется работа над Конституционным актом Союзного государства.

— Беларусь и Россия подготовили свои предложения по союзному строительству. Они носят предварительный характер и требуют дальнейшей совместной сверки подходов и поиска решений, устраивающих обе стороны.

В АП заверяют, что все предложения изучаются исходя из «обеспечения их соответствия национальным интересам Республики Беларусь, решения наиболее актуальных вопросов в экономической сфере и безусловного сохранения суверенитета Беларуси».

— На текущий момент переговорный процесс не завершен, ведутся консультации. В международной дипломатической практике не принято раскрывать содержание промежуточных переговоров.





Ведомство обещает, что о результатах совместной работы «общественность Беларуси и России будет своевременно проинформирована через СМИ».

Что за интеграция?

Президенты России и Беларуси поручили правительствам двух стран до 21 июня подготовить «дорожную карту» по развитию интеграции. «После этого включатся в дело президенты двух стран», — заявил 29 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

25 декабря минувшего года во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы, которая должна провести ревизию договора о Союзном государстве 1999 года.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

С продвижением интеграции Россия увязывает финансовое сотрудничество с Беларусью, включая компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере, заявил 8 июня первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.