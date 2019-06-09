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МАРТ выявил еще одно нарушение у «Евроторга». На этот раз не понравилась реклама
10.06.2019 20:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило распространение ненадлежащей рекламы «Евроторга». Информация об этом размещена на
Реклама ритейлера размещалась под видом информационных статей со ссылкой на исследование МАРТ. «В рекламе содержалась ложная информация о проведении МАРТ исследования, искаженная информация о результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение», говорится в сообщении.
Кроме того, в рекламе использовались имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия, а также допущено сравнение «Евроторга» с другими компаниями.
По выявленным нарушениям МАРТ составил в отношении «Евроторга» протокол об административном правонарушении.
16 мая суд Октябрьского района Минска признал «Евроторг» нарушителем законодательства о рекламе. «Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и причиненного ущерба, рекламодатель освобожден судом от административной ответственности», констатируют в МАРТ.
Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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Реклама ритейлера размещалась под видом информационных статей со ссылкой на исследование МАРТ, которое на самом деле не проводилось.
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