МАРТ выявил еще одно нарушение у «Евроторга». На этот раз не понравилась реклама

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило распространение ненадлежащей рекламы «Евроторга». Информация об этом размещена на сайте МАРТ.



Фото: Олег Киндар

Реклама ритейлера размещалась под видом информационных статей со ссылкой на исследование МАРТ. «В рекламе содержалась ложная информация о проведении МАРТ исследования, искаженная информация о результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение», говорится в сообщении.

Кроме того, в рекламе использовались имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия, а также допущено сравнение «Евроторга» с другими компаниями.

По выявленным нарушениям МАРТ составил в отношении «Евроторга» протокол об административном правонарушении.

16 мая суд Октябрьского района Минска признал «Евроторг» нарушителем законодательства о рекламе. «Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и причиненного ущерба, рекламодатель освобожден судом от административной ответственности», констатируют в МАРТ.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факты нарушения законодательства со стороны крупнейшего ритейлера страны в части недобросовестной конкуренции.

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