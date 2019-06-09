ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупнейшие банки Société Générale и Deutsche Bank заинтересованы в работе с Беларусью

10.06.2019 20:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Во время встречи Сергея Румаса и представителей финансово-банковской группы "Сосьете Женераль"
Во время встречи Сергея Румаса и представителей финансово-банковской группы "Сосьете Женераль"

10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие банки Société Générale и Deutsche Bank заинтересованы в работе с Беларусью, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам серии встреч с финансово-банковскими группами в Лондоне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня встречались с руководством ряда крупных европейских банков, в частности с Société Générale и Deutsche Bank, компанией "Ренессанс Капитал". Все эти солидные европейские финансовые институты заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Беларусь", - сказал Сергей Румас.

Причем конгломераты рассчитывают на сотрудничество по разным направлениям - это касается долгового рынка, рынка капитала, работы с белорусскими крупнейшими банками, корпоративными заемщиками.

"Все направления сотрудничества были предметом обсуждений, и финансовые институты высказали заинтересованность в работе. Причем Société Générale не имел опыта работы с Беларусью и сегодня готов широко работать по всем направлениям с нашей страной. Что касается Deutsche Bank, он имеет большую историю работы с Беларусью. Последние годы мы не работали, но сегодня Deutsche Bank подтвердил заинтересованность по всем направления сотрудничества открывать новые лимиты и структурировать новые сделки", - рассказал премьер-министр.

"В целом хочу сказать, что интерес к Беларуси очень большой, финансовые институты, инвесторы видят нашу активность на международных рынках капитала, предлагают свои услуги и хотят работать с Беларусью", - резюмировал глава правительства.

Сергей Румас находится с рабочим визитом в Великобритании 10-11 июня. Сегодня он принял участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), а также провел ряд переговоров. На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланированы встречи, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли Великобритании.-0-

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие банки Société Générale и Deutsche Bank заинтересованы в работе с Беларусью, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ выявил еще одно нарушение у «Евроторга». На этот раз не понравилась реклама
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика