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Во время встречи Сергея Румаса и представителей финансово-банковской группы "Сосьете Женераль"

10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие банки Société Générale и Deutsche Bank заинтересованы в работе с Беларусью, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам серии встреч с финансово-банковскими группами в Лондоне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня встречались с руководством ряда крупных европейских банков, в частности с Société Générale и Deutsche Bank, компанией "Ренессанс Капитал". Все эти солидные европейские финансовые институты заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Беларусь", - сказал Сергей Румас.

Причем конгломераты рассчитывают на сотрудничество по разным направлениям - это касается долгового рынка, рынка капитала, работы с белорусскими крупнейшими банками, корпоративными заемщиками.

"Все направления сотрудничества были предметом обсуждений, и финансовые институты высказали заинтересованность в работе. Причем Société Générale не имел опыта работы с Беларусью и сегодня готов широко работать по всем направлениям с нашей страной. Что касается Deutsche Bank, он имеет большую историю работы с Беларусью. Последние годы мы не работали, но сегодня Deutsche Bank подтвердил заинтересованность по всем направления сотрудничества открывать новые лимиты и структурировать новые сделки", - рассказал премьер-министр.

"В целом хочу сказать, что интерес к Беларуси очень большой, финансовые институты, инвесторы видят нашу активность на международных рынках капитала, предлагают свои услуги и хотят работать с Беларусью", - резюмировал глава правительства.

Сергей Румас находится с рабочим визитом в Великобритании 10-11 июня. Сегодня он принял участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), а также провел ряд переговоров. На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланированы встречи, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли Великобритании.-0-