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В России за два дня уничтожили 110 тонн яблок, ввезенных из Беларуси

10.06.2019 21:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На полигонах твердых бытовых отходов под Смоленском и Брянском на прошлой неделе утилизировано 110 тонн яблок, ввезенных с территории Беларуси, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям.

5 и 6 июня на смоленском полигоне уничтожено пять партий яблок неустановленного происхождения (всего 79,19 тонн). Специалисты ведомства установили, что яблоки ввезли с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.

В Брянской области 6 июня уничтожили три партии яблок (30,818 тонн), две партии из которых привезли из Молдовы, а одна — неустановленного происхождения. Транспортные средства были задержаны.

В конце мая псковские таможенники задержали девять фур, в которых было 100 тонн яблок. Их везли лесными тропами из Беларуси без соответствующих документов. Всю партию так же уничтожили.

С 12 апреля, напомним, Россельхознадзор ввел запрет на поставку яблок и груш из Беларуси. В ведомстве не исключают, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

 
 
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На полигонах твердых бытовых отходов под Смоленском и Брянском на прошлой неделе утилизировано 110 тонн яблок, ввезенных с территории Беларуси.
 
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