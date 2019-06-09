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В России за два дня уничтожили 110 тонн яблок, ввезенных из Беларуси
10.06.2019 21:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На полигонах твердых бытовых отходов под Смоленском и Брянском на прошлой неделе утилизировано 110 тонн яблок, ввезенных с территории Беларуси,
5 и 6 июня на смоленском полигоне уничтожено пять партий яблок неустановленного происхождения (всего 79,19 тонн). Специалисты ведомства установили, что яблоки ввезли с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.
В Брянской области 6 июня уничтожили три партии яблок (30,818 тонн), две партии из которых привезли из Молдовы, а одна — неустановленного происхождения. Транспортные средства были задержаны.
В конце мая псковские таможенники задержали девять фур, в которых было 100 тонн яблок. Их везли лесными тропами из Беларуси без соответствующих документов. Всю партию так же
С 12 апреля, напомним, Россельхознадзор ввел
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На полигонах твердых бытовых отходов под Смоленском и Брянском на прошлой неделе утилизировано 110 тонн яблок, ввезенных с территории Беларуси.
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