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Зарплату за май в Беларуси не индексируют

10.06.2019 23:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Индексация МПЗ (минимальной зарплаты) и доходов населения за май проводиться не будет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Беларуси 10 июня.

В министерстве отметили, что индексация МПЗ проводится, если индекс потребительских цен превышает 5-процентный порог с момента последней индексации, а в мае этого не произошло.

По информации Национального статистического комитета Беларуси, в мае 2019 года индекс потребительских цен составил 0,3 % к апрелю.

МЗП в Беларуси установлена с 1 января нынешнего года в размере 330 белорусских рублей и также не подлежит индексации за май.

 
 
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Индексация МПЗ (минимальной зарплаты) и доходов населения за май проводиться не будет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Беларуси 10...
 
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