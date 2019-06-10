Зарплату за май в Беларуси не индексируют

Индексация МПЗ (минимальной зарплаты) и доходов населения за май проводиться не будет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Беларуси 10 июня.

В министерстве отметили, что индексация МПЗ проводится, если индекс потребительских цен превышает 5-процентный порог с момента последней индексации, а в мае этого не произошло.

По информации Национального статистического комитета Беларуси, в мае 2019 года индекс потребительских цен составил 0,3 % к апрелю.

МЗП в Беларуси установлена с 1 января нынешнего года в размере 330 белорусских рублей и также не подлежит индексации за май.