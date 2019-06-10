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Беларусь снизила экспорт товаров и услуг

11.06.2019 10:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белстат информирует об итогах внешней торговли товарами

В Беларуси внешнеторговый оборот товаров в период с января до апрель составил $22 708,7 млн, в том числе экспорт – $10 394,7 млн, импорт – $12 314 млн, сообщает Национальный статистический комитет.

По отношению к уровню аналогичного периода прошлого года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99%, экспорт – 97,2%, импорт – 100,6%. 

Таким образом, по итогам первых четырех месяцев 2019 г., по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,2%, импорт увеличился на 1,5%. Средние цены экспорта сократились на 1,6%, импорта – на 0,8%.

 
 
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Белстат информирует об итогах внешней торговли товарами
 
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