Беларусь снизила экспорт товаров и услуг

Белстат информирует об итогах внешней торговли товарами

В Беларуси внешнеторговый оборот товаров в период с января до апрель составил $22 708,7 млн, в том числе экспорт – $10 394,7 млн, импорт – $12 314 млн, сообщает Национальный статистический комитет.

По отношению к уровню аналогичного периода прошлого года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99%, экспорт – 97,2%, импорт – 100,6%.

Таким образом, по итогам первых четырех месяцев 2019 г., по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,2%, импорт увеличился на 1,5%. Средние цены экспорта сократились на 1,6%, импорта – на 0,8%.