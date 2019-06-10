Загородная недвижимость: продавцов как никогда много, но растет и число покупателей

За минувший месяц количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья выросло на 3,3%, достигнув максимальной отметки за всю историю наблюдений. В самое ближайшее время сезонный фактор начнет играть обратную роль в динамике предложения - обычно уже в июне объектов на рынке становится меньше. В тоже время первые признаки стабилизации прослеживаются и в более долгосрочной перспективе.

Текущий уровень предложения выше прошлогоднего на 9,2%. Впервые с марта 2017 года в годовом выражении рост предложения опустился ниже 10%. Затоваривание рынка пока продолжается, но этот процесс затухает. В дальнейшем рост предложения скорее всего будет происходить за счет менее ликвидных дач и старых домов. Более современные дома и участки с недостроенными объектами станут областью «живого рынка».