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Загородная недвижимость: продавцов как никогда много, но растет и число покупателей
11.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За минувший месяц количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья выросло на 3,3%, достигнув максимальной отметки за всю историю наблюдений. В самое ближайшее время сезонный фактор начнет играть обратную роль в динамике предложения - обычно уже в июне объектов на рынке становится меньше. В тоже время первые признаки стабилизации прослеживаются и в более долгосрочной перспективе.
Текущий уровень предложения выше прошлогоднего на 9,2%. Впервые с марта 2017 года в годовом выражении рост предложения опустился ниже 10%. Затоваривание рынка пока продолжается, но этот процесс затухает. В дальнейшем рост предложения скорее всего будет происходить за счет менее ликвидных дач и старых домов. Более современные дома и участки с недостроенными объектами станут областью «живого рынка».
Данные о числе сделок в мае ещё будут обновляться, но апрельские результаты дают основания утверждать, что желающих
Ситуация в Минске
Предложение домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц увеличилось на 5,2%. Цены на дома в черте города за отчетный месяц выросли на 3,4%. На данный момент средняя цена квадратного метра в них составляет $1034.
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Предложение загородной недвижимости растет четвертый месяц подряд, в апреле и мае был установлен исторический рекорд.
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