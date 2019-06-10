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Загородная недвижимость: продавцов как никогда много, но растет и число покупателей

11.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За минувший месяц количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья выросло на 3,3%, достигнув максимальной отметки за всю историю наблюдений. В самое ближайшее время сезонный фактор начнет играть обратную роль в динамике предложения - обычно уже в июне объектов на рынке становится меньше. В тоже время первые признаки  стабилизации прослеживаются и в более долгосрочной перспективе. 

Текущий уровень предложения выше прошлогоднего на 9,2%. Впервые с марта 2017 года в годовом выражении рост предложения опустился ниже 10%. Затоваривание рынка пока продолжается, но этот процесс затухает. В дальнейшем рост предложения скорее всего будет происходить за счет менее ликвидных дач и старых домов. Более современные дома и участки с недостроенными объектами станут областью «живого рынка».

Загородная недвижимость: продавцов как никогда много, но растет и число покупателей

Данные о числе сделок в мае ещё будут обновляться, но апрельские результаты дают основания утверждать, что желающих купить загородную недвижимость этой весной стало больше. В Минском районе спрос вырос на 21%, а в соседних с ним районах на 30%. Сезонный рост спроса— обычное дело для весны, поэтому более показательным будет сравнение с прошлым годом. В зависимости от района рост спроса составил 25-38%, а сам апрель по числу сделок оказался лучшим с 2013 года.

Рост цен в мае 2019 года наблюдался у недостроенных объектов (+1,9%) и современных домов, построенных после 2000 года (+2,4%). Более старые дома подешевели в среднем на 3,9%, отрицательная динамика также была зафиксирована у участков (-9,1%) и дач (-1,4%).


Загородная недвижимость: продавцов как никогда много, но растет и число покупателей

Ситуация в Минске

Предложение домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц увеличилось на 5,2%. Цены на дома в черте города за отчетный месяц выросли на 3,4%. На данный момент средняя цена квадратного метра в них составляет $1034.

 
Теги: Минск
 
 
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Предложение загородной недвижимости растет четвертый месяц подряд, в апреле и мае был установлен исторический рекорд.
 
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