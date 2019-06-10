На июльский аукцион выставили садовые участки от $1,5 тыс. Обзор и фото

5 июля пройдет аукцион по продаже участков в Минском районе. Обзор дешевых земельных наделов в деревнях можно почитать здесь. Сегодня расскажем, какие наделы продают в товариществах. Купить участок в садовом товариществе можно по цене от 3 тыс. рублей.
Участок выделен на окраине садового товарищества, прямо у леса. Площадка холмистая, заросшая, ранее не осваивалась. Подъезд отсыпан битым красным кирпичом, из коммуникаций есть только электричество. К слову, за проведение инженерной инфраструктуры победители торгов должны будут возместить садовому товариществу «Ручеек» по 40 базовых величин.
Общая площадь участка — 8 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br4400;
Всего в садовом товариществе «Ручеек» продается 4 новых участка. Два из них — смежные. Площадь участков №182 и №183 примерно по 8 соток. Обе площадки сильно заросли молодыми деревьями и сегодня напоминают лесополосу. Подъезд — накатанная дорога, вблизи проходит линия электропередач. Рядом есть добротные эксплуатируемые дачи. Взнос товариществу за коммуникации — 40 базовых величин.
Площадь каждого участка— порядка 8 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка №182 — Br4500;
Первоначальная стоимость земельного участка №183 — Br4400;
Участок №200 выделен на соседней улице. Площадка заросшая, не освоенная. К территории ведет гравийка, из коммуникаций — только электричество. Ближайший сосед уже построился — на участке стоит «свежий» каркасник, территория обработана и засеяна. Будущий владелец этого надела, как и остальные жители СТ «Ручеек», должен будет внести взнос за коммуникации.
Общая площадь участка — 8,32 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br4600;
В садовом товариществе «Холмы» продается два соседних земельных надела. Обе площадки выделены у лесополосы, за ней — поле. Ближайшие соседи — напротив, там же линии электропередач. Участок №207 достаточно ровный, заросший высокой травой. Благодаря цветению полевых цветов площадка выглядит очень живописно.
Общая площадь участка — 7,98 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br3100;