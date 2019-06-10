На июльский аукцион выставили садовые участки от $1,5 тыс. Обзор и фото

Участок №200 выделен на соседней улице. Площадка заросшая, не освоенная. К территории ведет гравийка, из коммуникаций — только электричество. Ближайший сосед уже построился — на участке стоит «свежий» каркасник, территория обработана и засеяна. Будущий владелец этого надела, как и остальные жители СТ «Ручеек», должен будет внести взнос за коммуникации.