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На июльский аукцион выставили садовые участки от $1,5 тыс. Обзор и фото

11.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

5 июля пройдет аукцион по продаже участков в Минском районе. Обзор дешевых земельных наделов в деревнях можно почитать здесь. Сегодня расскажем, какие наделы продают в товариществах. Купить участок в садовом товариществе можно по цене от 3 тыс. рублей.

Все участки на карте

Участок выделен на окраине садового товарищества, прямо у леса. Площадка холмистая, заросшая, ранее не осваивалась. Подъезд отсыпан битым красным кирпичом, из коммуникаций есть только электричество. К слову, за проведение инженерной инфраструктуры победители торгов должны будут возместить садовому товариществу «Ручеек» по 40 базовых величин.

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Общая площадь участка — 8 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br4400;

Координаты участка: 54.073767, 27.374172;

Расстояние до МКАД: 19,6 км.

СТ «Ручеек», участки №182 и №183 (Лоты №37 и №38)

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Всего в садовом товариществе «Ручеек» продается 4 новых участка. Два из них — смежные. Площадь участков №182 и №183 примерно по 8 соток. Обе площадки сильно заросли молодыми деревьями и сегодня напоминают лесополосу. Подъезд  накатанная дорога, вблизи проходит линия электропередач. Рядом есть добротные эксплуатируемые дачи. Взнос товариществу за коммуникации  40 базовых величин.

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Площадь каждого участка— порядка 8 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка №182 — Br4500;

Первоначальная стоимость земельного участка №183 — Br4400;

Координаты участков: 54.080746, 27.374349;

Расстояние до МКАД: 20 км.

СТ «Ручеек», участок №200 (Лот №39)

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Участок №200 выделен на соседней улице. Площадка заросшая, не освоенная. К территории ведет гравийка, из коммуникаций — только электричество.  Ближайший сосед уже построился  на участке стоит «свежий» каркасник, территория обработана и засеяна. Будущий владелец этого надела, как и остальные жители СТ «Ручеек», должен будет внести взнос за коммуникации.

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Общая площадь участка — 8,32 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br4600;

Координаты участка: 54.081665, 27.373512;

Расстояние до МКАД: 20 км.

СТ «Холмы», участок №207 (Лот №42)

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

В садовом товариществе «Холмы» продается два соседних земельных надела. Обе площадки выделены у лесополосы, за ней  поле. Ближайшие соседи  напротив, там же линии электропередач. Участок №207 достаточно ровный, заросший высокой травой. Благодаря цветению полевых цветов площадка выглядит очень живописно.  

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Общая площадь участка — 7,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br3100;

Координаты участка: 54.095755, 27.250678;

Расстояние до МКАД: 29,6 км.

СТ «Холмы», участок №208 (Лот №43)

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Участок №208 сложнее для освоения. Земельный надел выделен на склоне, площадка заросшая, в том числе и деревьями. Подъезд накатан, соседи есть слева и напротив. Из коммуникаций  электричество.

На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото
На июльский аукцион выставили садовые участки от ,5 тыс. Обзор и фото

Общая площадь участка — 7,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br3100;

Координаты участка: 54.095324, 27.250746;

Расстояние до МКАД: 29,6 км.

Фото:Павел Садовский

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5 июля пройдет аукцион по продаже участков в Минском районе. Обзор дешевых земельных наделов в деревнях можно почитать здесь. Сегодня расскажем, какие наделы...
 
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