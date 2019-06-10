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Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за $1,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр
11.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По информации
Трёхэтажный производственный корпус №3 общей площадью 3230 кв.м является частью административно-хозяйственного здания, находящегося в совместном домовладении продавца и ОАО «Приорбанк». Именно этот корпус и выставлен на элеткронные торги за первоначальные $1.235.790 без НДС. Продавец — частное предприятие «Эдэн-Н», зарегистрированное в Молодечно.
Буквально «за забором» данного здания, на участке площадью 4,2958га, полным ходом идёт снос бывшего фарфорового завода. Путём трансформации производственной территории в общественную здесь планируется построить комфортный многофункциональный жилой квартал "Фарфоровый". Сколько будут стоить
Что касается производственного корпуса бывшего фарфорового завода, согласно ответу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, указанное строение снесено не будет. Планируется, что будет произведена реконструкция корпуса завода с перепрофилированием его в торговый центр с административными помещениями и паркингом.
Дата проведения электронного аукциона: 18.06.2019 в 14.00. Документы на участие можно подать до 14.06.2019.
Организатор электронных торгов: ООО «ИПМ-Консалт оценка».
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Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за $1,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр
По информации Центра промышленной оценки, производственный корпус бывшего фарфорового завода, расположенный по ул. Кропоткина, 91, выставлен на электронные торги....
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