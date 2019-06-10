Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за $1,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр

Трёхэтажный производственный корпус №3 общей площадью 3230 кв.м является частью административно-хозяйственного здания, находящегося в совместном домовладении продавца и ОАО «Приорбанк». Именно этот корпус и выставлен на элеткронные торги за первоначальные $1.235.790 без НДС. Продавец — частное предприятие «Эдэн-Н», зарегистрированное в Молодечно.

Буквально «за забором» данного здания, на участке площадью 4,2958га, полным ходом идёт снос бывшего фарфорового завода. Путём трансформации производственной территории в общественную здесь планируется построить комфортный многофункциональный жилой квартал "Фарфоровый". Сколько будут стоить квартиры в новостройках в новом квартале Минска , пока сказать сложно. Однако разработка проекта идет полным ходом.