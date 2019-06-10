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Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за $1,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр

11.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По информации Центра промышленной оценки, производственный корпус бывшего фарфорового завода, расположенный по ул. Кропоткина, 91, выставлен на электронные торги. По градостроительным планам здесь должен появиться торговый центр.

Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за ,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр
Источник фото: Центр промышленной оценки
Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за ,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр

Трёхэтажный производственный корпус №3 общей площадью 3230 кв.м является частью административно-хозяйственного здания, находящегося в совместном домовладении продавца и ОАО «Приорбанк». Именно этот корпус и выставлен на элеткронные торги за первоначальные $1.235.790 без НДС. Продавец — частное предприятие «Эдэн-Н», зарегистрированное в Молодечно.

Буквально «за забором» данного здания, на участке площадью 4,2958га, полным ходом идёт снос бывшего фарфорового завода. Путём трансформации производственной территории в общественную здесь планируется построить комфортный многофункциональный жилой квартал "Фарфоровый". Сколько будут стоить квартиры в новостройках в новом квартале Минска, пока сказать сложно. Однако разработка проекта идет полным ходом.

Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за ,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр
Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за ,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр
Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за ,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр

Что касается производственного корпуса бывшего фарфорового завода, согласно ответу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, указанное строение снесено не будет. Планируется, что будет произведена реконструкция корпуса завода с перепрофилированием его в торговый центр с административными помещениями и паркингом.

Одно из зданий фарфорового завода выставлено на торги за ,2 миллиона. Город хочет, чтобы там появился торговый центр

Дата проведения электронного аукциона: 18.06.2019 в 14.00. Документы на участие можно подать до 14.06.2019.

Организатор электронных торгов: ООО «ИПМ-Консалт оценка». 

Источник: ЗАО «Центр промышленной оценки».

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Центра промышленной оценки, производственный корпус бывшего фарфорового завода, расположенный по ул. Кропоткина, 91, выставлен на электронные торги....
 
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