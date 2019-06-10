Зачем Москва прислала в Минск «анти-Бабича»? Объясняем за 3,5 минуты

Источник материала: Tut.by

В Беларусь прибыл новый российский посол Дмитрий Мезенцев. По своим первым заявлениям он выглядит как противоположность Михаила Бабича, отозванного с этого поста полтора месяца назад. Значит ли это, что Москва меняет курс по отношению к Минску? Об этом в новом выпуске «Разжевано».