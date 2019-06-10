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Зачем Москва прислала в Минск «анти-Бабича»? Объясняем за 3,5 минуты
11.06.2019 11:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларусь прибыл новый российский посол Дмитрий Мезенцев. По своим первым заявлениям он выглядит как противоположность Михаила Бабича, отозванного с этого поста полтора месяца назад. Значит ли это, что Москва меняет курс по отношению к Минску? Об этом в новом выпуске «Разжевано».
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Меняет ли Россия свой курс по отношению к Беларуси, раз прислала послом Дмитрия Мезенцева, полную противоположность Михаила Бабича?
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