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Лукашенко летит в Кыргызстан для участия в саммите ШОС

11.06.2019 11:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси примет участие в саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет в столице Кыргызстана 13−14 июня.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Для участия в саммите глав государств — членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии. Об этом, как сообщает «Радио Азаттык», рассказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

Совет глав государств ШОС ранее был запланирован на 14−15 июня. Позже дата изменилась на 13−14 июня.

На саммите главы стран обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности и борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Ожидается, что будет подписано почти 20 соглашений.

 
 
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Мероприятие пройдет в столице Кыргызстана 13−14 июня.
 
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