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Лукашенко летит в Кыргызстан для участия в саммите ШОС
11.06.2019 11:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси примет участие в саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет в столице Кыргызстана 13−14 июня.
Для участия в саммите глав государств — членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии. Об этом, как
Совет глав государств ШОС ранее был запланирован на 14−15 июня. Позже дата изменилась на 13−14 июня.
На саммите главы стран обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности и борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Ожидается, что будет подписано почти 20 соглашений.
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Мероприятие пройдет в столице Кыргызстана 13−14 июня.
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