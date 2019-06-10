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Инвестиции ЕБРР в экономику Беларуси в 2019 году могут превысить 360 млн евро - Румас

11.06.2019 11:25 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси в 2019 году может превысить 360 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в Лондоне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР, причем как в государственный, так и в частный сектор. Мы вчера обсуждали с Аланом Пию (вице-президент ЕБРР. - Прим. БЕЛТА), что мы должны вместе поработать над тем, чтобы планку прошлого года превысить. У нас есть все возможности при хорошей, слаженной работе превысить объем в 360 млн евро", - отметил Сергей Румас.

По словам премьер-министра, Беларусь высоко ценит доверительные отношения с ЕБРР. "Готовность сторон к равноправному диалогу стала залогом успеха нашего взаимодействия", - считает он.

Сейчас правительство и Европейский банк реконструкции и развития готовятся к подписанию ряда новых соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,46 млрд евро в 114 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-

 
 
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11 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси в 2019 году может превысить 360 млн евро. Об этом заявил...
 
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