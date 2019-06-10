ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верхнедвинцы показали свою продукцию на «Белагро-2019»

11.06.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

Делегация нашего района приняла участие в Международной выставке «Белагро-2019», которая проходила в Минском районе с 4 по 9 июня. 

Верхнедвинцы показали свою продукцию на «Белагро-2019»

Верхнедвинцы показали свою продукцию на «Белагро-2019»

На выставке были представлены более 550 компаний из 29 стран. «Белагро» позволяет продемонстрировать достижения белорусского сельхозпроизводства зарубежным партнерам, форум всегда вызывает огромный интерес у тех, кто работает в отрасли, а также ученых, специалистов и руководителей — всех, кто производит продукцию для сельского хозяйства.
Верхнедвинские аграрии посетили выставочные экспозиции, где демонстрировались новейшие образцы техники, технологий и оборудования для сельскохозяйственного производства, новинки агрохимии, кормопроизводства, зоотехнии и другие. Участие в выставке служит толчком для поиска инновационных решений в организации сельхозпроизводства и внедрения современных технологий.
Верхнедвинцы не только изучали передовой опыт, но и демонстрировали собственные достижения. Большой интерес у посетителей вызвали выставочные экспозиции ОАО «Инвет» и ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», которые показали свою продукцию. Бигосовские производители представили весь спектр изделий, но наиболее полно – предназначенные для сельхозпроизводства топливные баки и домики для телят.
— Интерес к нашей продукции порадовал, – рассказала начальник отдела маркетинга ОАО «Инвет» Наталья Борсток, – её знают и желают приобрести. Было много иностранных гостей – кто-то готов уже сразу заключить с нами договоры на поставки, другие рассматривают такую возможность в перспективе. Приходили наши постоянные партнёры – благодарили за сотрудничество, а иногда высказывали советы и предложения по усовершенствованию изделий, внедрению новых востребованных видов. Участие в такой масштабной и престижной выставке позволяет продвинуться вперёд на рынке сельхозпродукции, найти новых партнёров, узнать тенденции в развитии отрасли и даёт импульс в поиске новых решений.
С. Александрова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Делегация нашего района приняла участие в Международной выставке «Белагро-2019», которая проходила в Минском районе с 4 по 9 июня.  На выставке были представлены...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Инвестиции ЕБРР в экономику Беларуси в 2019 году могут превысить 360 млн евро - Румас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика