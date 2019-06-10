Верхнедвинцы показали свою продукцию на «Белагро-2019»

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Делегация нашего района приняла участие в Международной выставке «Белагро-2019», которая проходила в Минском районе с 4 по 9 июня.

На выставке были представлены более 550 компаний из 29 стран. «Белагро» позволяет продемонстрировать достижения белорусского сельхозпроизводства зарубежным партнерам, форум всегда вызывает огромный интерес у тех, кто работает в отрасли, а также ученых, специалистов и руководителей — всех, кто производит продукцию для сельского хозяйства.

Верхнедвинские аграрии посетили выставочные экспозиции, где демонстрировались новейшие образцы техники, технологий и оборудования для сельскохозяйственного производства, новинки агрохимии, кормопроизводства, зоотехнии и другие. Участие в выставке служит толчком для поиска инновационных решений в организации сельхозпроизводства и внедрения современных технологий.

Верхнедвинцы не только изучали передовой опыт, но и демонстрировали собственные достижения. Большой интерес у посетителей вызвали выставочные экспозиции ОАО «Инвет» и ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», которые показали свою продукцию. Бигосовские производители представили весь спектр изделий, но наиболее полно – предназначенные для сельхозпроизводства топливные баки и домики для телят.

— Интерес к нашей продукции порадовал, – рассказала начальник отдела маркетинга ОАО «Инвет» Наталья Борсток, – её знают и желают приобрести. Было много иностранных гостей – кто-то готов уже сразу заключить с нами договоры на поставки, другие рассматривают такую возможность в перспективе. Приходили наши постоянные партнёры – благодарили за сотрудничество, а иногда высказывали советы и предложения по усовершенствованию изделий, внедрению новых востребованных видов. Участие в такой масштабной и престижной выставке позволяет продвинуться вперёд на рынке сельхозпродукции, найти новых партнёров, узнать тенденции в развитии отрасли и даёт импульс в поиске новых решений.

С. Александрова.