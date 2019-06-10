Верхнедвинские аграрии делают ставку на технологическую кормозаготовку

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Запоздавшая весна, а затем резкое потепление способствовали быстрому росту и созреванию трав. Поэтому уже в первые июньские дни на передний план выходит задача – заготовка кормов. Об особенностях и важнейших организационных моментах этой сезонной кампании шла речь на районном семинаре, который состоялся на базе КУПСХП «Кохановичи» и «Леонишено».

В выездном мероприятии, работу которого возглавил председатель райисполкома И.И. Маркович, приняли участие начальник управления сельского хозяйства и продовольствия В.Н. Шилов, руководители заинтересованных ведомств и служб, директора и главные специалисты сельхозпредприятий района.

На семинаре обсуждались особенности заготовки травянистых кормов в этом году. В соответствии с планируемым объемом необходимо запасти не менее 80500 тонн кормовых единиц, в том числе 9400 тонн сена, 146900 тонн сенажа и 134100 тонн силоса.

Открывая семинар, И.И. Маркович отметил, что высококачественные корма в районе можно получить только при полном соблюдении технологического процесса, учитывая опыт передовых хозяйств. Он подчеркнул, что для качественной закладки «зелёных» кормов необходимо мобилизовать все кадры.

Об основных технологических особенностях нынешнего сезона заготовки травяных кормов рассказала заместитель начальника управления по животноводству О.М. Костюк.

Специалисты райсельхозпрода Л.К. Гресько и Н.И. Короткая, используя научные расчеты и прежний опыт хозяйств, акцентировали внимание на основных причинах, ведущих к потерям кормовых единиц. По убеждению специалистов, трава теряет свои кормовые достоинства, если в хозяйствах опаздывают с уборкой, а также в случае нарушения технологии закладки сенажа, при неправильном его хранении и т.д.

В КУПСХП «Кохановичи» продемонстрированы возможности современной кормоуборочной техники, позволяющей провести уборку трав в сжатые сроки. Опытом работы с присутствующими поделился директор хозяйства А. З. Махмудов.

Отвечая на многочисленные вопросы, Альберт Загирбекович остановился на том, что основной задел по подготовке «зелёных» угодий к будущему урожаю выполнен еще с осени, теперь остается только задействовать все ресурсы и направить их на заготовку качественных кормов. В этом году травостой, состоящий из смеси люцерны и злаков, порадовал – корма получились зелёные, сочные, сохраняют все питательные вещества.

Директор КУПСХП «Леонишено» Ж.Л. Тарлецкая ознакомила участников семинара с технологией косьбы многолетних трав и организацией всех этапов кормозаготовки, а также прогрессивными технологиями этого процесса с применением полимерных материалов. На полях хозяйства уже не первый год ведется заготовка кормов с обмоткой в стретч-пленку. К этим работам успешно привлекают мехотряд маслосырзавода. О практическом применении современных технологий и работе мехотряда рассказал инженер-механик ОАО «Верхне-двинский маслосырзавод» С.И. Гринько. Вопросы, касающиеся подготовки типовых траншей к закладке сенажа, были заданы заместителю директора хозяйства О. С. Колмычевскому.

Об организации работ по осуществлению контроля за качеством заготавливаемых кормов проинформировал главный ветврач района А. В. Транчёнок. О соблюдении техники безопасности напомнил заместитель начальника отдела организации сельскохозяйственного производства Е.А. Зуй.

С рекомендациями по оплате труда на заготовке травянистых кормов познакомила начальник отдела экономического регулирования сельскохозяйственного производства А. В. Шандер. Социальное обеспечение «зелёной» жатвы традиционно обеспечит райком профсоюза работников АПК во главе с председателем Е. В. Зуй.

Участники семинара ознакомились с созданными условиями для работы механизаторов в хозяйствах, оценили благоустройство окрестных деревень. Не осталась без внимания новая детская площадка в парке Храповицкого в Кохановичах.

В заключение семинара поклонились погибшим в годы Великой Отечественной войны у памятников расположенных на территории Кохановичского сельсовета.

Ксения ТОМАШЕВИЧ.