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Силовики нагрянули к оператору сети «5-й элемент»

11.06.2019 12:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в головной офис группы компаний «Патио», которая управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5-й элемент», нагрянули правоохранительные органы. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в самой компании.




«С самого утра поднялся кипиш в офисе. Были маски-шоу. Мало кто понял что происходит. Изъяли бухгалтерию, финансовые документы. Ряд руководителей задержали. Силовики продолжают находиться в офисе», — сказал источник.

«Проводится проверка на одном из этажей. Какие-то комментарии могут быть после ее завершения. Ничего экстраординарного пока не происходит. Офис компании и все магазины работают в штатном режиме», — пояснили в «Патио», но там не располагают информацией о задержании сотрудников.

Получить оперативный комментарий в силовых ведомствах пока не удалось.


Стоит сказать, что в истории «Патио» есть примеры, когда ей приходилось отражать претензии контролирующих органов. В декабре 2014 года Минторг приостановил работу 3 магазинов сети «5-го элемента» из-за нарушений законодательства о торговле. Одна из ключевых претензий — недостаточное количество товаров белорусского производства.

Тогдашний помощник президента, а нынче первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков назвал «неуклюжими» действия Минторга против «5-го элемента». «Всем сейчас тяжело, вы знаете, какая ситуация. Но вместо того чтобы решить вопросы в режиме диалога, мы размахиваем дубиной», — сказал Рыженков.

«5-й элемент» является партнером федераций футбола, тенниса и баскетбола. А один из учредителей ритейлера Андрей Балабин (№ 68 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника») — заместителем Рыженкова в федерации баскетбола. В настоящее время сеть насчитывает более 50 магазина бытовой техники и электроники. Балабин недоступен для комментариев.

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