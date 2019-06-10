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Силовики нагрянули к оператору сети «5-й элемент»
11.06.2019 12:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в головной офис группы компаний «Патио», которая управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5-й элемент», нагрянули правоохранительные органы. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в самой компании.
«Проводится проверка на одном из этажей. Какие-то комментарии могут быть после ее завершения. Ничего экстраординарного пока не происходит. Офис компании и все магазины работают в штатном режиме», — пояснили в «Патио», но там не располагают информацией о задержании сотрудников.
Получить оперативный комментарий в силовых ведомствах пока не удалось.
Стоит сказать, что в истории «Патио» есть примеры, когда ей приходилось отражать претензии контролирующих органов. В декабре 2014 года Минторг приостановил работу 3 магазинов сети «5-го элемента» из-за нарушений законодательства о торговле. Одна из ключевых претензий — недостаточное количество товаров белорусского производства.
Тогдашний помощник президента, а нынче первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков
«5-й элемент» является партнером федераций футбола, тенниса и баскетбола. А один из учредителей ритейлера Андрей Балабин (
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Сегодня в головной офис группы компаний «Патио», которая управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5-й элемент», нагрянули правоохранительные...
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