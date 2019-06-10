Минский тракторный завод доверили Виталию Вовку

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба главы государства.



Александр Шакутин и Виталий Вовк. Фото: TUT.BY

Виталий Вовк с сентября прошлого года занимал должность помощника президента — инспектора по Витебской области. За месяц до назначения, в августе прошлого года, Лукашенко устроил грандиозный разнос на совещании по Оршанскому району. Тогда Вовк лишился поста министра промышленности.

Лукашенко, назначая его на должность помощника, заявил : «Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, — мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (с сентября 2011 года по декабрь 2014 года Виталий Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей). Любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Вот откровенный и честный ответ», — отметил Александр Лукашенко.

Действительно, МЗКТ под руководством Виталия Вовка оказался одним из немногих промпредприятий, вполне благополучно переживших одни из самых сложных лет.

Президент тогда заметил, что «косяки и недостатки», допущенные Виталием Вовком на посту министра, в какой-то степени не зависели от руководителя отрасли. «Думаю, тебе это был урок. И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь», — сказал он.

МТЗ, который последние годы возглавлял Федор Домотенко, демонстрировал неплохие результаты. Но снижение продаж техники МТЗ на экспорт наряду с финансовыми вопросами вынудило поставить вопрос ребром о дальнейшей деятельности Домотенко в качестве гендиректора МТЗ.

«В интервью Федор Александрович все хорошо рассказал. Но есть сложности с продажами, вопросы по менеджменту… По финансам (высокая дебиторская и кредиторская задолженность. — Прим. TUT.BY) не та динамика, которую все хотят видеть. Все там не так позитивно. Поэтому и возникло предложение о смене [руководства]», — сказал собеседник.

С начала года правительство затеяло кадровую чистку на госгигантах. Руководители поменялись на « Гомсельмаше », МАЗе , ушел в отставку гендиректор БМЗ , Белорусской цементной компании.

В 2018 году МТЗ выпустил более 33 тысяч единиц тракторной техники, реализовано 31 109 штук. Белорусским потребителям было поставлено 2817 единиц тракторов и машин, в страны дальнего зарубежья — 5784, на рынки стран СНГ (без России) — 10 403, а в РФ — 12 105. В натуральном выражении продажи тракторной техники увеличились на 970 штук. Экспорт принес 507,3 млн долларов. Рентабельность продаж составила 11,7%.

МТЗ также импортировал продукции на 162,8 млн долларов. На складах находились остатки готовой продукции в объеме 3815 шт., в денежном эквиваленте — 158 млн рублей.

«Говорят, только дураки возвращают долги». Глава МТЗ — об инновациях, колхозах, Венесуэле и «танцах»