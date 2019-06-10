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Минский тракторный завод доверили Виталию Вовку
11.06.2019 12:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба главы государства.
Виталий Вовк с сентября прошлого года занимал должность помощника президента — инспектора по Витебской области. За месяц до назначения, в августе прошлого года, Лукашенко устроил
Лукашенко,
Действительно, МЗКТ под руководством Виталия Вовка оказался одним из немногих промпредприятий, вполне благополучно переживших одни из самых сложных лет.
Президент тогда заметил, что «косяки и недостатки», допущенные Виталием Вовком на посту министра, в какой-то степени не зависели от руководителя отрасли. «Думаю, тебе это был урок. И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь», — сказал он.
МТЗ, который последние годы возглавлял Федор Домотенко, демонстрировал неплохие результаты. Но снижение продаж техники МТЗ на экспорт наряду с финансовыми вопросами вынудило поставить вопрос ребром о дальнейшей деятельности Домотенко в качестве гендиректора МТЗ.
«В
С начала года правительство затеяло кадровую чистку на госгигантах. Руководители поменялись на «
В 2018 году МТЗ выпустил более 33 тысяч единиц тракторной техники, реализовано 31 109 штук. Белорусским потребителям было поставлено 2817 единиц тракторов и машин, в страны дальнего зарубежья — 5784, на рынки стран СНГ (без России) — 10 403, а в РФ — 12 105. В натуральном выражении продажи тракторной техники увеличились на 970 штук. Экспорт принес 507,3 млн долларов. Рентабельность продаж составила 11,7%.
МТЗ также импортировал продукции на 162,8 млн долларов. На складах находились остатки готовой продукции в объеме 3815 шт., в денежном эквиваленте — 158 млн рублей.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода, сообщает пресс-служба главы...
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