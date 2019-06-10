«Мне правительство пишет - ну, просто противно читать». Лукашенко недоволен подходами к овцеводству

Источник материала: Tut.by

Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручал развивать в сельском хозяйстве новые направления и производить востребованную на рынке продукцию. Например, по его мнению, в Беларуси можно было бы заняться овцеводством. Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко напомнил, что раньше в стране на этом специализировались многие предприятия.



Фото: TUT.BY

«Мне правительство пишет — ну, просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?» — возмутился президент.

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Глава государства подчеркнул, что за работу нужно браться серьезно, тем более в этом направлении есть перспективы. «Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на Припяти, к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь — жалко становится пустующих земель. Где-то ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих овечек, — предложил президент. — Я в этом убедился лично. У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь — и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару».

Александр Лукашенко заметил, что шерсть можно поставлять на Минский камвольный комбинат, многие производители нуждаются в коже. «Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Ждем, пока президент по голове не ударит, — добавил он. — Поэтому ищите новые направления, новые культуры возделывайте. Надо продавать, надо зарабатывать деньги».