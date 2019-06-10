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Назначены новые главы Могилевского района и Ленинского района Могилева. Кто они?

11.06.2019 13:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил новых глав Могилевского района и администрации Ленинского района Могилева, сообщает пресс-служба президента. Оба — уже бывшие чиновники облисполкома. Произошла рокировка и внутри администрации области.

Олег Чикида. Фото: belniva.by

Председателем Могилевского райисполкома стал бывший первый зампред главы области Олег Чикида. Он был правой рукой экс-губернатора Владимира Доманевского, которого сняли после истории с коровами в Шкловском районе, и председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию с августа 2014-го по 2018 год. При этом с 2 мая 2014 года Олег Иванович был зампредом Могоблисполкома. До этого работал председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

На своем посту Чикида сменил 61-летнего Анатолия Дутько. Тот возглавлял район с 2013 года.

Алексей Богайчук был советником председателя Могилевского облисполкома, а теперь станет главой администрации Ленинского района Могилева.


Руслан Страхар. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Также закрыли наконец вакансию заместителя председателя Могилевского облисполкома. За экономику области теперь будет отвечать Руслан Страхар. Ему 41 год, с 2017 года он руководил комитетом экономики облисполкома. Последние 12 лет он работал помощником председателя Могилевского облисполкома (в 2007—2012 годах), главным советником главы области, заместителем генерального директора по экономике ОАО «Могилевский завод «Строммашина».

Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, президент напомнил, что ранее поручал развивать в сельском хозяйстве новые направления и производить востребованную на рынке продукцию. Например, по его мнению, в Беларуси можно было бы заняться овцеводством. Глава государства отметил, что раньше в стране на этом специализировались многие предприятия.

Александр Лукашенко подчеркнул, что за работу нужно браться серьезно, тем более в этом направлении есть перспективы. «Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на Припяти, к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь — жалко становится пустующих земель. Где-то ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих овечек, — предложил президент. — Я в этом убедился лично. У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь — и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару».

 
Теги: Могилев
 
 
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