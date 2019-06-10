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Новый глава МВД Караев: Мы - защита граждан, а не карающий меч революции, как органы ВЧК-НКВД
11.06.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задача МВД — защищать людей, а не карать, как раньше поступали органы НКВД. Такое мнение
В 2018 году, отвечая на вопрос
«Доводим до ума все знания по истории и географии Беларуси: области, города, столицы ВКЛ — в какие времена где что было. Если школа допустила пробелы в изучении истории, то мы их исправляем. Ведь без знания истории своей страны идеологии и патриотизма быть не может, собственно. Также в библиотеках подборка литературы по-белорусски: и стихи, и проза, но мы не навязываем, на каком языке читать и что. Мы объясняем, что все, чем занимаемся, имеет целью защиту конституционного строя, воспитание патриотизма и любви к нашей земле, матери, Родине. Всегда объясняем, что мы — это защита граждан, а не карающий меч революции, как это раньше об органах ВЧК-НКВД говорили», — рассказывал Караев.
К слову, Юрий Караев окончил Саратовское военно-командное училище на несколько лет раньше бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности
Будучи командующим внутренними войсками, Караев рассказывал и о том, как видит славянского солдата. По его мнению, это феноменальный человек.
«Феномен славянского солдата, я всегда говорю так: американцу нужно дать очень много социальных гарантий, зарплат, пять сортов мороженого, иначе он не будет воевать в „Буре в пустыне“, а нашему — только головной убор крапового цвета и сказать, что ты спецназ. И он на этом энтузиазме, на чувстве гордости и потребности защищать порядок и закон, проявит все, что он может и все, что он даже не подозревал, что он может», — говорил в интервью
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Ранее в интервью Караев рассказывал, что именно такую установку дают солдатам Внутренних войск во время уроков идеологического воспитания.
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