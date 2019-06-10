ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый глава МВД Караев: Мы - защита граждан, а не карающий меч революции, как органы ВЧК-НКВД

11.06.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задача МВД — защищать людей, а не карать, как раньше поступали органы НКВД. Такое мнение новый министр внутренних дел Юрий Караев высказывал в комментарии «Нашей Ніве», будучи еще замминистра.


Фото: скриншот с видео «Беларусь 5»

В 2018 году, отвечая на вопрос «Нашей Нівы» о том, как во Внутренних войсках налажена система патриотического воспитания солдат и какая роль отводится белорусскому языку, Юрий Караев рассказал, что солдатам обязательно рассказывают о столице ВКЛ, историю Беларуси.

«Доводим до ума все знания по истории и географии Беларуси: области, города, столицы ВКЛ — в какие времена где что было. Если школа допустила пробелы в изучении истории, то мы их исправляем. Ведь без знания истории своей страны идеологии и патриотизма быть не может, собственно. Также в библиотеках подборка литературы по-белорусски: и стихи, и проза, но мы не навязываем, на каком языке читать и что. Мы объясняем, что все, чем занимаемся, имеет целью защиту конституционного строя, воспитание патриотизма и любви к нашей земле, матери, Родине. Всегда объясняем, что мы — это защита граждан, а не карающий меч революции, как это раньше об органах ВЧК-НКВД говорили», — рассказывал Караев.

К слову, Юрий Караев окончил Саратовское военно-командное училище на несколько лет раньше бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Позже они встретились в воинской части 3214. И вместе, как писала «Наша Ніва», прошли испытания на право ношения крапового берета.

Будучи командующим внутренними войсками, Караев рассказывал и о том, как видит славянского солдата. По его мнению, это феноменальный человек.

«Феномен славянского солдата, я всегда говорю так: американцу нужно дать очень много социальных гарантий, зарплат, пять сортов мороженого, иначе он не будет воевать в „Буре в пустыне“, а нашему — только головной убор крапового цвета и сказать, что ты спецназ. И он на этом энтузиазме, на чувстве гордости и потребности защищать порядок и закон, проявит все, что он может и все, что он даже не подозревал, что он может», — говорил в интервью «Беларусь 5» Караев.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в интервью Караев рассказывал, что именно такую установку дают солдатам Внутренних войск во время уроков идеологического воспитания.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Назначены новые главы Могилевского района и Ленинского района Могилева. Кто они?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика