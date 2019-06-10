Новый глава МВД Караев: Мы - защита граждан, а не карающий меч революции, как органы ВЧК-НКВД

Источник материала: Tut.by

Задача МВД — защищать людей, а не карать, как раньше поступали органы НКВД. Такое мнение новый министр внутренних дел Юрий Караев высказывал в комментарии «Нашей Ніве», будучи еще замминистра.



Фото: скриншот с видео «Беларусь 5»

В 2018 году, отвечая на вопрос «Нашей Нівы» о том, как во Внутренних войсках налажена система патриотического воспитания солдат и какая роль отводится белорусскому языку, Юрий Караев рассказал, что солдатам обязательно рассказывают о столице ВКЛ, историю Беларуси.

«Доводим до ума все знания по истории и географии Беларуси: области, города, столицы ВКЛ — в какие времена где что было. Если школа допустила пробелы в изучении истории, то мы их исправляем. Ведь без знания истории своей страны идеологии и патриотизма быть не может, собственно. Также в библиотеках подборка литературы по-белорусски: и стихи, и проза, но мы не навязываем, на каком языке читать и что. Мы объясняем, что все, чем занимаемся, имеет целью защиту конституционного строя, воспитание патриотизма и любви к нашей земле, матери, Родине. Всегда объясняем, что мы — это защита граждан, а не карающий меч революции, как это раньше об органах ВЧК-НКВД говорили», — рассказывал Караев.

К слову, Юрий Караев окончил Саратовское военно-командное училище на несколько лет раньше бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина . Позже они встретились в воинской части 3214. И вместе, как писала «Наша Ніва» , прошли испытания на право ношения крапового берета.

Будучи командующим внутренними войсками, Караев рассказывал и о том, как видит славянского солдата. По его мнению, это феноменальный человек.

«Феномен славянского солдата, я всегда говорю так: американцу нужно дать очень много социальных гарантий, зарплат, пять сортов мороженого, иначе он не будет воевать в „Буре в пустыне“, а нашему — только головной убор крапового цвета и сказать, что ты спецназ. И он на этом энтузиазме, на чувстве гордости и потребности защищать порядок и закон, проявит все, что он может и все, что он даже не подозревал, что он может», — говорил в интервью «Беларусь 5» Караев.