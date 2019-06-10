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«Они не могут гарантировать безопасность». Организаторы Дня Воли подали в суд на минскую милицию
11.06.2019 18:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организаторы
Исковое заявление подали сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и Губаревич.
Обоснованием иска указано задержание политиков Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского людьми в штатском на охраняемой площадке. Истцы
«Подобные действия сотрудников милиции нанесли имиджевые потери заявителям мероприятия, так как своими действия они показали, что находиться на площадке, где проходило массовое мероприятие, небезопасно и они не могут гарантировать безопасность как собравшимся гражданам, так и выступающим со сцены активистам и организаторам массового мероприятия. Считаем, что сотрудники милиции своими действиями пытались снизить количество потенциальных участников при проведении подобных массовых мероприятий в будущем», — отметили заявители в иске.
«Мы убеждены, что ни один суд в Беларуси не пойдет против позиции государственного органа, у нас нет практики, чтобы граждане в спорах с госорганами добивались победы. Кроме того, это позиция не МВД, а тех, кто отвечает в госаппарате за безопасность высшего руководства. Очевидно, что для них легальные или нелегальные протесты не являются приемлемыми, и потому они ищут возможности введения оплаты, что вынуждает отказаться от проведения легальных массовых мероприятий», — сказал Губаревич в комментарии БелаПАН.
Как сообщалось, в случае отказа в суде организаторы намерены обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека.
В акте на оплату услуг милиции по охране правопорядка на митинге указана сумма — 6,375 рублей.
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Согласно положению о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, утвержденному правительством в январе, урегулирование разногласий между организатором массового мероприятия и органами внутренних дел «осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров путем проведения переговоров или в судебном порядке».
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