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«Они не могут гарантировать безопасность». Организаторы Дня Воли подали в суд на минскую милицию

11.06.2019 18:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы празднования Дня Воли в минском Киевском сквере подали иск в суд Московского района столицы с требованием расторжения договора с ГУВД Мингорисполкома на оказание услуг по охране правопорядка во время митинга 24 марта. Об этом БелаПАН сообщил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Исковое заявление подали сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и Губаревич.

Обоснованием иска указано задержание политиков Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского людьми в штатском на охраняемой площадке. Истцы не смогли добиться от сотрудников ГУВД объяснения причин их действий, а также контактов старшего сотрудника милиции, отвечающего за безопасность мероприятия. Кроме того, организаторы в иске упоминают запрет со стороны сотрудников милиции для участников митинга покидать мероприятие с бело-красно-белыми флагами под угрозой задержания.

«Подобные действия сотрудников милиции нанесли имиджевые потери заявителям мероприятия, так как своими действия они показали, что находиться на площадке, где проходило массовое мероприятие, небезопасно и они не могут гарантировать безопасность как собравшимся гражданам, так и выступающим со сцены активистам и организаторам массового мероприятия. Считаем, что сотрудники милиции своими действиями пытались снизить количество потенциальных участников при проведении подобных массовых мероприятий в будущем», — отметили заявители в иске.

«Мы убеждены, что ни один суд в Беларуси не пойдет против позиции государственного органа, у нас нет практики, чтобы граждане в спорах с госорганами добивались победы. Кроме того, это позиция не МВД, а тех, кто отвечает в госаппарате за безопасность высшего руководства. Очевидно, что для них легальные или нелегальные протесты не являются приемлемыми, и потому они ищут возможности введения оплаты, что вынуждает отказаться от проведения легальных массовых мероприятий», — сказал Губаревич в комментарии БелаПАН.

Как сообщалось, в случае отказа в суде организаторы намерены обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека.

В акте на оплату услуг милиции по охране правопорядка на митинге указана сумма — 6,375 рублей.

29 апреля суд Центрального района Минска оштрафовал Губаревича, Козлова и Ковалькову на 30 базовых величин (765 рублей) каждого. В их отношении были составлены протоколы по ч. 2 ст. 23.34 КоАП за неоплату в течение 10 дней услуг милиции по охране общественного порядка на праздновании Дня Воли 24 марта в Киевском сквере. 11 июня Минский городской суд оставил в силе решение суда Центрального района в отношении Козлова и Губаревича.

Согласно положению о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, утвержденному правительством в январе, урегулирование разногласий между организатором массового мероприятия и органами внутренних дел «осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров путем проведения переговоров или в судебном порядке».

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы Дня Воли в минском Киевском сквере подали иск с требованием расторгнуть договор с ГУВД Мингорисполкома об охране правопорядка во время митинга 24...
 
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