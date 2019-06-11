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В «Белнефтехиме» посчитали: «Роснефть» должна $155 млн
11.06.2019 23:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Некачественная нефть принесла ущерб Мозырскому НПЗ на 155 млн долларов.
Об этом
Мозырский НПЗ заявил, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.
«Белнефтехим» заявляет, что при условии невозврата он готов обратиться в Арбитражный суд Москвы и вести переговоры о соразмерном снижении цены некачественной нефти.
Однако, по мнению экспертов, Мозырский НПЗ не получил никакого ущерба, так как Россия пообещала вернуть на свою территорию всю загрязненную нефть, а взамен поставить чистую.
Белорусские претензии были перенаправлены в «Транснефть», но, по словам Сечина, компания не подтвердила, что готова их удовлетворить.
19 апреля концерн «Белнефтехим»
Однако 20 мая глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков по итогам переговоров с участием замминистра энергетики РФ Павла Сорокина
Уже по состоянию на 27 мая более 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти
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Некачественная нефть принесла ущерб Мозырскому НПЗ на 155 млн долларов.
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