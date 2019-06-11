В «Белнефтехиме» посчитали: «Роснефть» должна $155 млн

Некачественная нефть принесла ущерб Мозырскому НПЗ на 155 млн долларов.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ», ссылаясь на главу «Роснефти» Игоря Сечина, который в письме вице-премьеру Игорю Козаку сообщил о сумме, выставленной «Белнефтехимом».

Мозырский НПЗ заявил, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.

«Белнефтехим» заявляет, что при условии невозврата он готов обратиться в Арбитражный суд Москвы и вести переговоры о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Однако, по мнению экспертов, Мозырский НПЗ не получил никакого ущерба, так как Россия пообещала вернуть на свою территорию всю загрязненную нефть, а взамен поставить чистую.

Белорусские претензии были перенаправлены в «Транснефть», но, по словам Сечина, компания не подтвердила, что готова их удовлетворить.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Однако 20 мая глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков по итогам переговоров с участием замминистра энергетики РФ Павла Сорокина заявил , что Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь. Стороны обсуждали вопросы реализации дорожной карты по замещению некачественной нефти и оставили базовый уже принятый вариант прежним.