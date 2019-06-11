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Лукашенко - Путину: Углубление наших отношений способствует сохранению белорусско-российской дружбы
12.06.2019 09:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и народ этой страны с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства.
«Этот праздник знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории Российской Федерации — укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.
«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы», — подчеркнул президент.
Сообщается, что Александр Лукашенко также направил поздравления главе правительства России Дмитрию Медведеву, Ппредседателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Вячеславу Володину.
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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и народ этой страны с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства.
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