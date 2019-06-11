ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой

12.06.2019 09:54 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

БПС-Сбербанк и Белорусская железная дорога запустили пилотный проект по оплате проезда в поездах городских линий с помощью банковских карточек и смартфонов. Сервис работает на участках из Минска в Заславль, Михановичи и Городище.

Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.

Сейчас платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск – Беларусь», «Минск – Михановичи» и «Минск – Городище». В последующем такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.

Для оплаты надо поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Причем можно рассчитаться за себя и еще четверых спутников. Транзакции безопасны и конфиденциальны – все данные шифруются и передаются по защищенным каналам.

Историю поездок и расходов можно изучить в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard. Там же можно уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек.

«Ровно год назад БПС-Сбербанк обеспечил прием бесконтактной оплаты проезда банковскими картами на турникетах минского метро. Уже тогда мы решили не останавливаться на одном виде транспорта, а масштабировать решение практически на любой городской вид перевозок, – напомнила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. – Сервис оплаты проезда карточкой в поездах городских линий ждали многие, ведь для населения стало нормой использовать банковскую карту при расчетах за повседневные покупки».

«То, с какой скоростью город открывает к приему бесконтактных оплат разные виды транспорта, говорит о его прогрессивности и открытости инновациям. Мы рады быть частью таких важных и удобных для жителей изменений», – отметила и.о. регионального менеджера в Беларуси Светлана Чирва.

«Скорость – особенная ценность для тех, кто живет в ритме мегаполиса. Теперь для проезда в электропоездах Минска не нужно покупать проездные билеты, можно пользоваться банковской картой», – пояснила управляющий директор Mastercard в Беларуси, Казахстане и Армении Нина Виллемс.

Ранее БПС-Сбербанк запустил возможность бесконтактной оплаты проезда на всех станциях минского метро. Технологией воспользовались 12 млн. раз, причем карточками  190 банков из 65 стран мира. Кроме того, карточками можно рассчитываться в трамваях 6-го маршрута в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БПС-Сбербанк и Белорусская железная дорога запустили пилотный проект по оплате проезда в поездах городских линий с помощью банковских карточек и смартфонов....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко - Путину: Углубление наших отношений способствует сохранению белорусско-российской дружбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика