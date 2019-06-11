В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой

БПС-Сбербанк и Белорусская железная дорога запустили пилотный проект по оплате проезда в поездах городских линий с помощью банковских карточек и смартфонов. Сервис работает на участках из Минска в Заславль, Михановичи и Городище.

Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.

Сейчас платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск – Беларусь», «Минск – Михановичи» и «Минск – Городище». В последующем такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.

Для оплаты надо поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Причем можно рассчитаться за себя и еще четверых спутников. Транзакции безопасны и конфиденциальны – все данные шифруются и передаются по защищенным каналам.

Историю поездок и расходов можно изучить в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard. Там же можно уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек.

«Ровно год назад БПС-Сбербанк обеспечил прием бесконтактной оплаты проезда банковскими картами на турникетах минского метро. Уже тогда мы решили не останавливаться на одном виде транспорта, а масштабировать решение практически на любой городской вид перевозок, – напомнила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. – Сервис оплаты проезда карточкой в поездах городских линий ждали многие, ведь для населения стало нормой использовать банковскую карту при расчетах за повседневные покупки».

«То, с какой скоростью город открывает к приему бесконтактных оплат разные виды транспорта, говорит о его прогрессивности и открытости инновациям. Мы рады быть частью таких важных и удобных для жителей изменений», – отметила и.о. регионального менеджера в Беларуси Светлана Чирва.

«Скорость – особенная ценность для тех, кто живет в ритме мегаполиса. Теперь для проезда в электропоездах Минска не нужно покупать проездные билеты, можно пользоваться банковской картой», – пояснила управляющий директор Mastercard в Беларуси, Казахстане и Армении Нина Виллемс.

Ранее БПС-Сбербанк запустил возможность бесконтактной оплаты проезда на всех станциях минского метро. Технологией воспользовались 12 млн. раз, причем карточками 190 банков из 65 стран мира. Кроме того, карточками можно рассчитываться в трамваях 6-го маршрута в Минске.