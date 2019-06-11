СК: Оператора «5 элемента» подозревают в неуплате налогов

Источник материала: Tut.by

Следственное управление УСК по г. Минску расследует уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты сумм налогов ЗАО «Патио» по ст. 243 Уголовного кодекса, сообщает СК в телеграм.

«В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, в том числе вчера по поручению следователя органом дознания проведен обыск в помещении организации и изъятие первичной бухгалтерской документации. В рамках расследования представители организации не задерживались», — отмечено в сообщении.

Напомним, во вторник, 11 июня, в головной офис группы компаний «Патио», которая управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент», нагрянули правоохранительные органы.

«С самого утра поднялся кипеж в офисе. Были маски-шоу. Мало кто понял, что происходит. Силовики продолжают находиться в офисе», — сказал источник.

«Ничего экстраординарного пока не происходит. Никто не задержан, никаких обвинений не предъявлено, изымаются документы по некоторым контрагентам для проверки. Офис компании и все магазины работают в штатном режиме», — пояснили в «Патио».

«5 элемент» является партнером федераций футбола, тенниса и баскетбола. А один из учредителей ритейлера Андрей Балабин ( № 68 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника» ) — заместителем Рыженкова в федерации баскетбола. В настоящее время сеть насчитывает более 50 магазинов бытовой техники и электроники. Балабин недоступен для комментариев.

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