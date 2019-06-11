«Отец заставил меня стать инженером, но я не жалею». Как красивая женщина-проектировщик руководит сложнейшими строительными проектами

Источник материала: realt.by

Мы привыкли, что главный инженер проекта – солидный мужчина в возрасте «за...». Но что меняется, когда строительным проектом руководит красивая женщина? Почему проектирование можно назвать творческой специальностью и есть ли в нем место сексизму, рассказала в интервью Realt.by главный инженер проекта «Белгоспроект» Татьяна Слуцкая. Многие новостройки в Минске — это ее рук дело.



Фото: Павел Садовский

Мы встретились с Татьяной в проектном институте «Белгоспроект». Женщина уверенно чувствует себя в личном кабинете главного инженера: в окружении многочисленных папок с чертежами проектов и нормативными документами. При этом сразу обращаешь внимание: с нами общается харизматичная женщина с утончёнными манерами, которая внимательно следит за своим стилем.

«Учёбу в БНТУ вспоминаю с ужасом» По образованию Татьяна инженер-энергетик: выпускница кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» энергетического факультета БНТУ. Эту специальность выбрал отец, объясняет Татьяна, преподаватель, доцент кафедры. – В своё время отец заявил: его дочери должны быть инженерами – особенно я, как старшая. Мать – главный бухгалтер с 30-летним стажем – полностью поддержала отца. Одно время я хотела стать адвокатом, но сейчас я рада, что из этой затеи ничего не вышло. В выпускном классе я так и не определилась с выбором будущей специальности. Поэтому я усиленно учила математику с физикой и в результате успешно поступила на энергофак, но годы учёбы в БНТУ я вспоминаю с ужасом. Честно, работать намного приятнее, чем учиться.



Фото: Павел Садовский

После окончания университета Татьяна пришла на отработку распределения в «Белгоспроект». В августе исполнится 18 лет, как она начала работать в одном из крупнейших проектных институтов Беларуси. – Первые 14 лет в «Белгоспроекте» до декретного отпуска я работала в электротехническом отделе, где проектировала внутренние электрические сети и сети освещения зданий и сооружений. Один из самых интересных объектов, с которыми мне пришлось иметь дело – «Минск-Арена». У объекта были директивные сроки реализации, поэтому над этим проектом мы работали до ночи и по выходным. Но это был очень интересный объект, я ощутила настоящий драйв от работы над ним. Проектирование «Минск-Арены» дало мне много полезных знаний по моему разделу, которые я потом активно применяла в работе над следующими проектами.





Фото: Павел Садовский

«Каждый объект приносит новые знания» Самое интересное в процессе проектирования для Татьяны – наблюдать, как наброски карандашом на чертеже постепенно воплощаются в материальной форме на строительной площадке. Татьяна начинала свою карьеру в роли инженера-проектировщика, но теперь работает главным инженером проекта (ГИПом). – К тому моменту я проработала проектировщиком больше 10 лет и постепенно начала ощущать дикую скуку. Мне стало очевидно: нужно либо полностью менять специальность, либо постараться максимально разнообразить существующую. Поэтому я приняла решение попробовать себя в качестве ГИПа. Генеральный директор «Белгоспроекта» одобрил эту идею. В итоге вот уже 3 года я работаю над проектами института уже в качестве главного инженера проекта.



Фото: Павел Садовский

Сейчас Татьяна совмещает в «Белгоспроекте» сразу несколько должностей: главный инженер проекта, заместитель главного инженера института, руководитель службы ГИПов. При этом Татьяна выступает не только менеджером проектов, но и непосредственно их курирует. Сегодня в личном портфеле Татьяны около 10 объектов, в том числе – строительство жилого комплекса «Минск-Мир» и реконструкция зданий и сооружений детской городской инфекционной клинической больницы в Минске. – «Белгоспроект» всегда работает с такими интересными объектами, что мы просто не успеваем соскучиться. Сегодня мы проектируем жилой комплекс, завтра – разрабатываем проект реконструкции больницы, а послезавтра работаем над проектом следственного изолятора. Естественно, каждый новый объект привносит новый опыт и знания в нашу копилку. Зачастую особенности конкретного объекта заставляют нас продумывать нестандартные решения для данного проекта.



Фото: Павел Садовский

«Я превратилась в требовательную зануду» Главный инженер проекта несёт административную и уголовную ответственность за разработку всех разделов проекта. Поэтому Татьяна старается постоянно учиться, чтобы как можно лучше разбираться в «неродных» разделах проектной документации. – В «Белгоспроекте» технология проектирования поставлена так, что за каждый раздел проекта отвечает профильный главный специалист. Но я сама регулярно изучаю нормативные документы, постоянно посещаю строительные площадки. Я, как главный инженер проекта, должна разбираться во всех разделах проектной документации, мне приходится постоянно общаться с исполнителями строительных работ и вести переговоры с заказчиками.



Фото: Павел Садовский

После перехода на должность главного инженера проекта Татьяна превратилась «в требовательную зануду». Бывает, что ей приходится работать по 12 часов в сутки: – Я прекрасно осознаю, что от результатов моей работы зависит большое количество людей. Это дополнительно мотивирует меня трудиться на полную мощность независимо от дня и часа. Я забочусь о наших сотрудниках, поэтому стараюсь работать качественно.



Фото: Павел Садовский

«Работать приходится быстрее, но помогают программы» За последние 10-15 лет сроки, выделяемые белорусским проектировщикам на разработку объекта, неизменно сокращаются, замечает Татьяна. Поэтому она рада, что исполнителям в работе всё больше помогают специализированные программы. – К счастью, технологии не стоят на месте и стабильно совершенствуются – а значит, проектирование становится всё более автоматизированным. На помощь проектировщику всё чаще приходят различные компьютерные программы: системы автоматизированного проектирования (САПР), BIM-технологии. Они помогают инженеру более детально подходить к разработке проекта.



Фото: Павел Садовский

Проектирование – не просто прикладная, а именно творческая специальность, уверена Татьяна. Она полагает, что, несмотря на строгие требования нормативных документов, для одного и того же объекта два разных проектировщика подготовят два различных проекта со своими особенностями. – Конечно, в первую очередь мы ориентируемся на ГОСТы, строительные нормы и правила (СНИПы), технические кодексы установившейся практики (ТКП) и технические нормативные правовые акты (ТНПА). Но два разных специалиста всё равно применяют разные подходы в проектировании. Это и есть творческий подход к работе.



Фото: Павел Садовский

«ГИП – мужская профессия? У нас наоборот» На позицию инженера-проектировщика человек может попасть случайно или просто отрабатывать распределение, а вот на должность главного инженера проектов люди уже приходят по зову души, убеждена Татьяна. – Для меня работа ГИПом означает прежде всего глубокое погружение в проект, активную коммуникацию с людьми. Как правило, иностранные заказчики лучше подготовлены к переговорам: они задают чёткие вопросы и интересуются конкретными результатами, устанавливают определённые ограничения. Виртуозность главного инженера проекта заключается в том, чтобы держать под контролем буквально все аспекты проекта: его бюджет, сроки выпуска, содержание и качество проекта – а также возможные риски, влияющие на проект.



Фото: Павел Садовский

Существует мнение, что проектирование остаётся преимущественно мужской сферой: большинство рядовых проектировщиков составляют женщины, однако среди тех же ГИПов и руководства проектных институтов тон всё же задают мужчины. Однако Татьяна заверяет: сегодня всё изменилось. – По моим наблюдениям, в «Белгоспроекте» мы сегодня наблюдаем гендерный баланс. Возможно, соотношение полов составляет не 50 на 50, но число женщин на руководящих должностях определённо выросло. Я наблюдаю такую тенденцию не только в «Белгоспроекте», но и в других институтах. Даже больше скажу: маятник качнулся в другую сторону, ведь должность ГИПа становится скорее женской.



Фото: Павел Садовский

«Мне проще работать с мужчинами» Тем не менее, 20 лет назад главный инженер проектов в абсолютном большинстве случаев был респектабельным мужчиной, завидев которого, все сотрудники института прижимались к стенам коридора в благоговейном трепете, делится воспоминаниями Татьяна. Поэтому ей захотелось доказать, что женщина тоже может по праву занять должность ГИПа. – Со стороны коллег-мужчин я никогда не ощущала к себе недоверия по гендерному признаку. Сегодня руководство института, коллеги и партнёры тем более обращают внимание главным образом на профессионализм ГИПа. К тому же, «Белгоспроект» стремится готовить ГИПов из собственных сотрудников, большинство из которых барышни.



Фото: Павел Садовский

Как руководителю Татьяне проще иметь дело с мужчинами: по её словам, коллеги мужского пола обладают более рациональным складом ума и конкретным мышлением, которые облегчают процесс обсуждения проекта. – Щи-борщи и котлеты я в последнее время отодвинула на второй план. Но на всех совещаниях я стараюсь разрядить атмосферу. Грустно, что лица начальников УКСов или заместителей министров выражают излишнюю серьёзность. Все мы люди, а не должности, поэтому высказанная вовремя удачная шутка всегда помогает участникам переговоров расслабиться. А хорошее настроение – главный спонсор взаимовыгодного соглашения.

Татьяна безупречно выглядит в офисном кабинете, но не пугают ли её служебные поездки на строительные площадки? Впрочем, наши опасения оказались напрасны. Подъехав к строительной площадке, Татьяна без тени смущения сбросила лёгкие туфли и бойко опустила ноги в резиновые сапоги. Пока мы восхищались, как стремительно Татьяна переобувается, она уже задорно рассекала потоки грязи и увлечённо рассказывала о своём главном объекте на сегодня: жилом комплексе «Минск-Мир». Напомним, его застройщик DanaHoldingsнедавно запустила в продажу квартиры сразу в нескольких кварталах.



Фото: Павел Садовский

«Работать с частным заказчиком стало сложнее» А мы с Татьяной прогулялись в квартал Чемпионов: здесь активно возводят первый дом квартала «Рио-де-Жанейро». В период от инициации проекта до завершения строительства и ввода в эксплуатацию объект может существенно измениться, утверждает Татьяна. – Проект практически не меняется на стадии прохождения государственной экспертизы, потому что мы в «Белгоспроекте» следим за качеством проектирования. Зато проект может значительно измениться на любом этапе в связи с требованиями заказчиков, особенно частных.



Фото: Павел Садовский

В последнее время заказчик стал более компетентным и требовательным: теперь он хочет контролировать весь процесс проектирования и строительства объекта. По каждой фазе процесса заказчик требует своевременный и содержательный отчёт. Мало того, заказчик предлагает чаще проводить совещания на строительной площадке, выполняет выходной контроль проектной документации и иногда даже возвращает её проектировщикам на доработку. Словом, работать с частными заказчиками стало гораздо сложнее.



Фото: Павел Садовский

«Главная опасность на стройплощадке – уронить в бурую жижу телефон или ключи от автомобиля» Вопреки нашим ожиданиям, Татьяна чувствует себя увереннее вовсе не в комфортном кабинете, а как раз на строительной площадке: в частности, на совещаниях с заказчиками и на переговорах с подрядчиками. – Мне приятно следить вживую за жизненным циклом объекта начиная с его чертежа. На строительную площадку главный инженер проекта выезжает по требованию заказчика: для приёмки ответственных конструкций или для принятия технических решений. Невероятно интересно наблюдать, как на месте котлована в течение считанных месяцев вырастает 25-этажный дом.



Фото: Павел Садовский

Самая главная опасность на стройплощадке – уронить в бурую жижу телефон или ключи от автомобиля. – Разумеется, я регулярно ловлю на себе заинтересованные взгляды рабочих. Впрочем, рискну предположить, что повышенному интересу мужчин на строительной площадке я обязана в первую очередь своему полу. Я всегда готовлюсь заранее ко встречам с партнёрами, поэтому чувствую себя здесь уверенно. Но при этом для меня важно оставаться женщиной. В конце концов, переобуться в сапоги и надеть каску не так уж сложно. Впридачу я бы не сказала, что в мужском коллективе на стройплощадке мне неуютно. Поскольку в наши дни на первый план всё-таки выходят профессиональные качества.



Фото: Павел Садовский

«В будущем хочу руководить инвестиционным проектом» Татьяна любит ставить себе новые цели, не зацикливаться на работе и постоянно развиваться в любимой профессии. Для этого Татьяна получает ещё одно образование. – Сейчас я получаю дополнительное образование, участвую в семинарах и форумах. Недавно я получила диплом руководителя проектов в строительстве. Обучение проходило в межотраслевом институте повышения квалификации БНТУ. Но я не рассчитываю на этом останавливаться и уже продумываю варианты следующего этапа обучения.



Фото: Павел Садовский

В будущем Татьяна хотела бы руководить проектом на протяжении всей его разработки: от стадии инициации до его воплощения на строительной площадке. Как правило, такое возможно только в службе заказчика-застройщика. – Я не хожу на приёмы к психологам, но стремлюсь нарисовать в своей голове позитивную картинку моего будущего. Я надеюсь подтянуть английский язык и благодаря этому заполучить какой-нибудь любопытный проект. Это моя мечта.

Фото и видео: Павел Садовский