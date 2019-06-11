«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Благодаря «новинке» в Беларуси появилась плитка необычно большого формата 750 на 250 мм, до этого максимальный размер считался 600 на 300 мм. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора по производству и маркетингу ОАО «Керамин» Евгений Костюков:

– Крупноформатная плитка для облицовки стен – новый тренд в отделке помещений различного назначения, который сейчас стремительно набирает популярность и останется востребованным еще очень долго. Именно поэтому мы сочли целесообразным модернизировать наши производственные мощности и освоили выпуск новых коллекций в актуальном формате 750x250 мм.