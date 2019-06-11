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«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
12.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вслед за
Большинство процессов на линии автоматизировано, поэтому в 90% случаев покупатель является первым человеком, который прикоснется к продукции за все время ее производства. Так, все работы на линии выполняет техника, люди только контролируют процессы и качество. К слову, всего на линии работает 4 смены по 12 человек. Раньше сотрудники работали на старом оборудовании, после модернизации завода всем пришлось переучиться.
Увидеть, как работает новая линия и как создается современная плитка для наших домов, можно в коротком ролике «Керамин».
Благодаря «новинке» в Беларуси появилась плитка необычно большого формата 750 на 250 мм, до этого максимальный размер считался 600 на 300 мм. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора по производству и маркетингу ОАО «Керамин» Евгений Костюков:
– Крупноформатная плитка для облицовки стен – новый тренд в отделке помещений различного назначения, который сейчас стремительно набирает популярность и останется востребованным еще очень долго. Именно поэтому мы сочли целесообразным модернизировать наши производственные мощности и освоили выпуск новых коллекций в актуальном формате 750x250 мм.
Точная имитация натуральных фактур
Увеличенный формат плитки позволил добиться точной имитации таких фактур, как дерево, камень и текстиль, что в малых форматах просто невозможно. Среди плюсов – меньшее количество швов, эффект монолитного покрытия, визуальное расширение помещения и простота облицовки.
Уже сейчас открыты продажи 5 коллекций нового формата: «Монако», «Сидней», «Сонора», «Шиен» и «Телари». Руководитель проекта отметил, что при создании новой линейки дизайнеры вдохновлялись природными, архитектурными и историческими достопримечательностями.
– Вместе с тем дизайнеры отталкивались и от современных интерьерных веяний. К примеру, «Шиен» отдает должное скандинавскому дизайну с его стремлением к использованию натуральных материалов и природных текстур, предлагая керамическую плитку с фактурой древесины. А тканевые фактуры коллекции «Телари» предлагают элегантное решение для интерьеров в классическом стиле.
До конца 2019 года «Керамин» запустит еще 5 новых принтов формата 750 на 250 мм, а также плитку очень большого размера – 900 на 300 мм.
Еще одно «ноу-хау» – кирпич объемного окрашивания
Еще один новый продукт завода – кирпич объемного окрашивания. На территории Беларуси «Керамин» единственный, кто его производит. Зона применения «ноу-хау» – облицовка наружных стен, интерьерные и дизайнерские решения:
– Чаще всего керамический кирпич используется при
Фото: Павел Садовский
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«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
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