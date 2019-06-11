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«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

12.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вслед за «МАПИДом» свой завод показал «Керамин», в модернизацию которого компания вложила 10 млн евро. О новинках, уже доступных белорусам, и перспективах производства – в репортаже Realt.by.

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Покупатель – первый человек, который держит плитку в руках»

Новая производственная линия обошлась «Керамину» в 10 млн евро, при этом окупить модернизацию планируется за год. Линия отвечает за все процессы — от смеси для будущих плиток до финального дизайна. Выглядит оборудование так.

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Большинство процессов на линии автоматизировано, поэтому в 90% случаев покупатель является первым человеком, который прикоснется к продукции за все время ее производства. Так, все работы на линии выполняет техника, люди только контролируют процессы и качество. К слову, всего на линии работает 4 смены по 12 человек. Раньше сотрудники работали на старом оборудовании, после модернизации завода всем пришлось переучиться.

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Увидеть, как работает новая линия и как создается современная плитка для наших домов, можно в коротком ролике «Керамин».

Благодаря «новинке» в Беларуси появилась плитка необычно большого формата 750 на 250 мм, до этого максимальный размер считался 600 на 300 мм. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора по производству и маркетингу ОАО «Керамин» Евгений Костюков:

– Крупноформатная плитка для облицовки стен – новый тренд в отделке помещений различного назначения, который сейчас стремительно набирает популярность и останется востребованным еще очень долго. Именно поэтому мы сочли целесообразным модернизировать наши производственные мощности и освоили выпуск новых коллекций в актуальном формате 750x250 мм.

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Точная имитация натуральных фактур

Увеличенный формат плитки позволил добиться точной имитации таких фактур, как дерево, камень и текстиль, что в малых форматах просто невозможно. Среди плюсов – меньшее количество швов, эффект монолитного покрытия, визуальное расширение помещения и простота облицовки.

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уже сейчас открыты продажи 5 коллекций нового формата: «Монако», «Сидней», «Сонора», «Шиен» и «Телари». Руководитель проекта отметил, что при создании новой линейки дизайнеры вдохновлялись природными, архитектурными и историческими достопримечательностями.

– Вместе с тем дизайнеры отталкивались и от современных интерьерных веяний. К примеру, «Шиен» отдает должное скандинавскому дизайну с его стремлением к использованию натуральных материалов и природных текстур, предлагая керамическую плитку с фактурой древесины. А тканевые фактуры коллекции «Телари» предлагают элегантное решение для интерьеров в классическом стиле.

До конца 2019 года «Керамин» запустит еще 5 новых принтов формата 750 на 250 мм, а также плитку очень большого размера – 900 на 300 мм.

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Еще одно «ноу-хау» – кирпич объемного окрашивания

Еще один новый продукт завода – кирпич объемного окрашивания. На территории Беларуси «Керамин» единственный, кто его производит. Зона применения «ноу-хау» – облицовка наружных стен, интерьерные и дизайнерские решения:  

– Чаще всего керамический кирпич используется при строительстве коттеджей: для облицовки фасадов, наружной отделки зданий, заборов и закладки цокольного этажа. Также хорошо кирпич подходит для интерьерной отделки, ландшафтного декора. Благодаря производству продукт имеет повышенную прочность, а это залог яркого цвета и устойчивости к внешним воздействиям, – подчеркнули представители «Керамин».

«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Керамин» модернизировал производство на 10 млн евро и выпустил плитку необычно большого формата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Справка Realt.by

Cегодня «Керамин» является крупнейшим в Европе производителем керамической плитки, керамогранита, санитарной керамики и кирпича. Предприятие состоит их трех гигантов – «Завод керамических плиток», «Стройфарфор» и «Минский керамический завод». Продукция завода поставляется в 20 стран мира, при этом розничная сеть насчитывает более 25 фирменных салонов в Беларуси, России, Украине, Молдове и Казахстане. Дилерская и оптово-розничная сеть включает более 600 клиентов по всему миру. Предприятие ежегодно обновляет ассортимент в среднем на 30%.

Фото: Павел Садовский

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Вслед за «МАПИДом» свой завод показал «Керамин», в модернизацию которого компания вложила 10 млн евро. О новинках, уже доступных белорусам, и перспективах...
 
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