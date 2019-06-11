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В Минске на одну квартиру поступает от 50 до 200 заявок. Кто может получить арендное жилье и на какой срок?

12.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске на одну квартиру поступает от 50 до 200 заявок. Кто может получить арендное жилье и на какой срок?

Как получить арендное жилье

Каждый белорус на общих основаниях может получить арендную квартиру в порядке очередности. Отдельная очередь ведется для социально незащищенных граждан. Есть и те категории граждан, которые имеют первоочередное право на получение арендной квартиры — молодые специалисты, работники культуры, преподаватели вузов, специалисты, приехавшие из других городов. При этом местный исполнительный орган власти в праве самостоятельно определить, какой объем свободных арендных квартир будет предоставлять социально незащищенным граждан, а какие — на общих основаниях. 

— В новой редакции Жилищного кодекса не изобретается какой-либо велосипед с точки зрения сложившихся подходов по предоставлению арендного жилья. Это объясняется тем, что Жилищный кодекс считается преемником того порядка, который уже существует на сегодняшний день, — рассказала Ольга Герман. 

Сколько стоят арендные квартиры и кто может перевести арендное жилье в социальное?

Категории граждан, которые имеют право перевести арендное жилье в категорию социального, не изменились — их порядка 17. Сюда входят многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны боевых действий, пенсионеры и т.д. Однако сюда добавлена ситуация, когда ребенок остался без попечительства родителей. По заявлению законного представителя арендная квартира может быть переведена в разряд социальной.

Основное различие социального и арендного жилья — в арендной плате. За социальное жилье проживающие там люди арендную плату не вносят, оплачивая лишь коммунальные платежи. В случае с арендным жильем расчет стоимости происходит по специальной формуле, куда входят, помимо базовой ставки за жилье, специальные коэффициенты. Данные коэффициенты определяются местными исполкомами либо закреплены на законодательном уровне. В Минске этот коэффициент отличается еще и в зависимости от района: в Кунцевщине, Малиновке, Сухарево — коэффициент равняется 1, в центре — 1,5.  В итоге в Сухарево арендная квартира 32 кв.м обойдется примерно в 163 рубля. При этом снять однокомнатную квартиру в Минске в частном фонде можно от $180.

— Грубо говоря, базовая ставка стоимости арендного жилья сегодня — 5,1 рубля за квадратный метр. К этой ставке применяются коэффициенты, которые определяются горисполкомом. Однако арендная плата в государственном жилищном фонде и в частном несравнима,  считает Ольга Герман. — Если рассматривать другие города: Волковыск, Лида, Сморгонь, Новогрудок — стоимость арендного жилья там существенно снижена за счет установленных коэффициентов. В среднем однокомнатная квартира обойдется в 50 рублей, двухкомнатная — в 73 рубля. 

Сколько построят арендного жилья в 2019 году в Беларуси?

Всего по Беларуси на 1 апреля 2019 года насчитывается более 142 тысяч арендных квартир. Из них 121 тысяча была переведена в категорию арендных не так давно. В 2019 году планируется строительство еще 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Из них в Минске — 11,4 тысячи кв.м, в Минской области — 10,5 тысяч кв.м, Гродненской области — 33,25 тысяч кв.м, Гомельской — 28,35 тысяч кв.м, Брестской — 23 тысячи квадратных метров.  

При этом некоторые квартиры переводятся в категорию арендных из уже имеющегося жилого фонда. За счет коммунальных платежей, поступающих на счета исполнительных властей, город реконструирует имеющиеся объекты недвижимости. Иногда это квартиры, которые до сих пор не являлись пригодными для проживания, иногда общежития, которые переведены в разряд арендных.

Основные нововведения в Жилищный кодекс

Основные новшества касаются площади предоставляемого помещения. Граждане, которым требуется предоставление социального жилья, теперь смогут претендовать на полноценную квартиру. Местные исполкомы обязаны предоставить не менее 1-комнатной квартиры (ранее можно было предоставить одну комнату с общей кухней). Однако это касается лишь социально незащищенной категории граждан. 

Важно учитывать тот факт, что приватизировать арендные квартиры нельзя. Это положение действует с 2016 года. Однако проживать в арендных квартирах можно в течение всей жизни — важно лишь вовремя вносить арендную плату и оплачивать коммунальные услуги. Проверять выполнение данных условий должны местные исполкомы каждые 5 лет.

Служебное жилье также переведено в категорию арендного и предоставляется на срок службы в данной организации. 

— В случае перевода служебного жилья в арендное при расчете ежемесячных выплат местными органами власти применяются понижающие коэффициенты. Такие же коэффициенты применяется и для расчета за жилье для отдельных категорий граждан: молодых специалистов, преподавателей вузов, работников культуры и т.д.

Новая редакция Жилищного кодекса была принята 4 мая 2019 года, вступит документ в силу с января 2020 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на одну арендную квартиру поступает от 50 до 200 заявок. Об этом рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела юридической...
 
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