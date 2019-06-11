Выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года - Минфин

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Максим Ермолович.

"Переговоры в Лондоне (во время визита правительственной делегации 10-11 июня. - Прим. БЕЛТА) показали высокий интерес инвесторов к белорусским еврооблигациям, и фактически у нас есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций", - отметил Максим Ермолович. Он напомнил, что главой государства подписан указ, устанавливающий программу заимствований в объеме до $2 млрд, соответственно, Минфин может выходит на рынок еврооблигаций, проводить подготовительные мероприятия, выбирать банков-организаторов и проводить размещение.

"Мы планируем, что выход на рынок еврооблигаций потребуется не ранее, чем в II полугодии следующего года или начала 2021 года", - сказал министр.

Максим Ермолович напомнил, что в текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ ($600 млн), транша Евразийского фонда стабилизации и развития ($200 млн) и бюджетного профицита ($700 млн), а также заимствований на внутреннем рынке.

"Этого в принципе было достаточно, чтобы полностью закрыть обязательства. Плюс $150 млн в эквиваленте - выход на российский рынок заимствований. По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на $600 млн и по траншу ЕФРС на $200 млн застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия", - пояснил министр.

Поэтому начали прорабатывать альтернативные пути заимствования. На внутреннем рынке уже состоялось привлечение $500 млн за счет выпусков облигаций, номинированных в долларах и евро. Минфин также планирует заместить часть российских источников на китайском рынке - есть предварительная договоренность с Банком развития Китая на привлечение 3,5 млрд юаней (это в эквиваленте составляет примерно $500 млн).

Кроме того, Минфин Беларуси продолжает работать над размещением суверенных облигаций на российском рынке. "Техническая готовность по выходу на рынок у нас есть, есть конкретная двухлетняя программа привлечения. В этом году планируем, что будет размещение примерно на 10 млрд российских рублей", - уточнил Максим Ермолович.

Что касается профицита бюджета, то он оценивается в таком же объеме, как и при планировании, и пойдет на погашение госдолга.

"Выпадающие источники привлечения средств замещены, есть совершенно конкретные планы, как и когда мы будем привлекать средства с китайского, российского, внутреннего рынка, и подготовительные мероприятия фактически все проведены. В случае, если будет принято решение по траншу ЕФСР и нам удастся все-таки продвинуться в наших переговорах с правительством РФ, мы получим $200 млн и $600 млн, мы не отменяем своих планов по работе с китайскими инвесторами, с российском внутренним рынком. Соответственно, мы будем обеспечены финансированием и на 2020 год", - отметил Максим Ермолович.

"Такая долговая стратегия дает полную уверенность и нам в понимании того, что мы обеспечиваем источниками погашения наши обязательства перед внешними кредиторами, и внешним кредиторам - что у Минфина есть четкая программа привлечения средств", - резюмировал министр.-0-