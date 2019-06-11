ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года - Минфин

12.06.2019 14:07 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года - Минфин
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Максим Ермолович.

"Переговоры в Лондоне (во время визита правительственной делегации 10-11 июня. - Прим. БЕЛТА) показали высокий интерес инвесторов к белорусским еврооблигациям, и фактически у нас есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций", - отметил Максим Ермолович. Он напомнил, что главой государства подписан указ, устанавливающий программу заимствований в объеме до $2 млрд, соответственно, Минфин может выходит на рынок еврооблигаций, проводить подготовительные мероприятия, выбирать банков-организаторов и проводить размещение.

"Мы планируем, что выход на рынок еврооблигаций потребуется не ранее, чем в II полугодии следующего года или начала 2021 года", - сказал министр.

Максим Ермолович напомнил, что в текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ ($600 млн), транша Евразийского фонда стабилизации и развития ($200 млн) и бюджетного профицита ($700 млн), а также заимствований на внутреннем рынке.

"Этого в принципе было достаточно, чтобы полностью закрыть обязательства. Плюс $150 млн в эквиваленте - выход на российский рынок заимствований. По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на $600 млн и по траншу ЕФРС на $200 млн застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия", - пояснил министр.

Поэтому начали прорабатывать альтернативные пути заимствования. На внутреннем рынке уже состоялось привлечение $500 млн за счет выпусков облигаций, номинированных в долларах и евро. Минфин также планирует заместить часть российских источников на китайском рынке - есть предварительная договоренность с Банком развития Китая на привлечение 3,5 млрд юаней (это в эквиваленте составляет примерно $500 млн).

Кроме того, Минфин Беларуси продолжает работать над размещением суверенных облигаций на российском рынке. "Техническая готовность по выходу на рынок у нас есть, есть конкретная двухлетняя программа привлечения. В этом году планируем, что будет размещение примерно на 10 млрд российских рублей", - уточнил Максим Ермолович.

Что касается профицита бюджета, то он оценивается в таком же объеме, как и при планировании, и пойдет на погашение госдолга.

"Выпадающие источники привлечения средств замещены, есть совершенно конкретные планы, как и когда мы будем привлекать средства с китайского, российского, внутреннего рынка, и подготовительные мероприятия фактически все проведены. В случае, если будет принято решение по траншу ЕФСР и нам удастся все-таки продвинуться в наших переговорах с правительством РФ, мы получим $200 млн и $600 млн, мы не отменяем своих планов по работе с китайскими инвесторами, с российском внутренним рынком. Соответственно, мы будем обеспечены финансированием и на 2020 год", - отметил Максим Ермолович.

"Такая долговая стратегия дает полную уверенность и нам в понимании того, что мы обеспечиваем источниками погашения наши обязательства перед внешними кредиторами, и внешним кредиторам - что у Минфина есть четкая программа привлечения средств", - резюмировал министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белоруску выслали из Польши в РФ за кражу кольца. В этой истории уже есть севшие в Беларуси следователи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика