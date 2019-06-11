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Областные советы по развитию предпринимательства должны фиксировать общесистемные проблемы бизнеса - Турчин

12.06.2019 14:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Областные советы по развитию предпринимательства должны фиксировать общесистемные проблемы бизнеса - Турчин
Александр Турчин. Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные советы по развитию предпринимательства должны фиксировать как локальные, так и общесистемные проблемы бизнеса, заявил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас основная наша работа - формирование областных советов по развитию предпринимательства. Указом определено, что Совет Министров вырабатывает типовое положение об областном совете, и сейчас как раз идет работа над этим документом. Мы бы хотели немного структурировать нашу работу. Областные советы - это люди, которые находятся на местах и знают проблемы, которые волнуют бизнес. Хотелось бы, чтобы вопросы, входящие в компетенцию местных органов власти - земельные, имущественные, - решались на уровне областных советов по развитию предпринимательства", - сказал Александр Турчин.

Он также отметил, что в областных советах должны фиксироваться те проблемы, которые есть на местах, но при этом носят не локальный, а общесистемный характер. Это позволит аккумулировать эти проблемы в Совете по развитию предпринимательства и выходить в том числе с законодательными инициативами.

Сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства будут обсуждаться актуальные проблемы развития бизнеса и приоритетные направления работы Совета, а также организация взаимодействия с территориальными советами по развитию предпринимательства и предпринимательскими союзами (ассоциациями). Кроме того, будут рассматриваться вопросы, связанные с деятельностью исполнительного органа Совета - Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные советы по развитию предпринимательства должны фиксировать как локальные, так и общесистемные проблемы бизнеса, заявил...
 
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