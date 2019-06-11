МАРТ хочет ужать сети-монополисты. «Евроторг»: «Это нанесет ущерб экономике страны»

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработало дополнительные меры по регулированию торговых сетей, занимающих доминирующее положение. Новые вводные признаны снизить давление ритейлеров на поставщиков и умы потребителей. Об этом говорится в проекте указа «О противодействии монополизации в области торговли», который размещен для общественного обсуждения на сайте МАРТ. Но данные меры пока касаются только одной компании — «Евроторг». Гендиректор крупнейшего ритейлера страны Андрей Зубков прокомментировал инициативу регулятора.



Фото: Олег Киндар

Антимонопольное ведомство обосновывает подготовку проекта указа наличием «очевидных проблем в регулировании торговых сетей, реализацией доктрины Национальной безопасности в части сохранения доли отечественных товаров в розничном товарообороте, защитой интересов отечественных производителей в условиях открытой экономики в рамках Евразийского экономического союза, сохранением малого и среднего бизнеса».

Специфика деятельности торговых сетей и их возрастающая рыночная сила не только в области торговли, но и в связанных с ней отраслях (реклама, влияние на потребителей и поставщиков) требует выработки и закрепления на законодательном уровне новых инструментов антимонопольного регулирования, говорится в обосновании проекта указа.

Стоит отметить, что в законе о торговле порог ограничения для развития в продовольственной рознице установлен на уровне 20% от общего товарооборота района — при достижении этого показателя торговая сеть уже не имеет права открывать новые магазины. «Евроторг», который в 2018 году достиг 19%, предлагал инфраструктурное ограничение увеличить до 35% или вовсе отметить, ссылаясь на практику других стран. Глава МАРТ Владимир Колтович считал , что увеличение этой нормы или ее отмена даст преимущество для развития только одной сети, поскольку доля остальных ритейлеров была на порядок ниже.

Как считают в МАРТ, правоприменительная практика показала, что установленных на законодательном уровне мер для обеспечения конкуренции в секторе розничной торговли продовольственными товарами в настоящее время уже не достаточно.

Антимонопольщики констатируют, что «баланс рыночной силы в торговле продовольственными товарами сдвигается от производителей в сторону ритейла». «Монопольное» положение торговых сетей обусловливает неравенство участников договорных отношений. В случае отказа поставщика от заключения договора на предложенных торговой сетью условиях у него возрастает риск значительного снижения оборота товаров, что в конечном счете может привести к его устранению с рынка, говорится в пояснительной записке к проекту указа. Проведение ритейлом жесткой ассортиментной политики приводит к «вымыванию» из состава местных производственных предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу. Требования, предъявляемые торговыми сетями поставщикам, оказывают прямое влияние на формирование последними отпускных цен (вынуждает учитывать в отпускной цене затраты, связанные с дополнительными выплатами в пользу торговых сетей (например, выплаты за оказание маркетинговых услуг и т.п.).

Сами производители не рискуют идти на конфликт с ритейлерами, потому что могут лишиться права «попадания на полку». Что-либо доказать также нет возможности: навязывание невыгодных условий «осуществляется, как правило, в устной форме».

В связи с эти МАРТ подготовил проект указа, в соответствии с которым крупный ритейлер, «доля которого в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в Беларуси за предыдущий финансовый год превышает 15%, признается занимающим доминирующее положение на продрынке. А на него распространяются антимонопольные «запреты независимо от территории (Республика Беларусь или ее часть)».

В частности, доминанту хотят запретить навязывать поставщикам (производителям) продовольственных товаров участие в скидках, акциях, оказание услуги по продвижению товаров и выплату поощрительных бонусов, а также устанавливать условия «о возможности в одностороннем порядке расторгнуть договор без каких-либо обоснованных причин». Сделка, совершенная с нарушением указанных запретов, будет признаваться ничтожной, говорится в проекте указа.

В свою очередь поставщик до заключения договора должен информировать сеть по запросу или на своем сайте размещать информации о предоставлении скидок или выплате поощрительных бонусов.

Проектом также определены особенности при осуществлении рекламной деятельности субъектом торговли, занимающим доминирующее положение. В частности, ритейлер вправе проводить рекламную игру с призовым фондом в размере от 200 до 4000 базовых величин (98 тыс. рублей) не более одного раза в течение календарного года продолжительностью не более одного месяца, говорится в проекте указа.

Руководство МАРТ также хочет получить возможность назначать внеплановые проверки монополистов.

Доминантам может грозить штраф в размере до 500 базовых величин (12250 рублей).

Напомним, в январе при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли была создана рабочая группа по подготовке проекта указа по госрегулирования торговых сетей. Однако дискуссия во многом велась вокруг «Евроторга» . За последнее время МАРТ уже как минимум дважды предъявил претензии этому ритейлеру. Сначала уличил в недобросовестной конкуренции, а потом и в распространение ненадлежащей рекламы .

— Эти новости просто совпали по времени, потому что были суды, — сказали в МАРТ. — В рабочую группу по подготовке проекта указа вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе и гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков. Мы стараемся все делать максимально прозрачно и открыто.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли также отметили, что «любой субъект обязан соблюдать закон независимо от размера и уровня лобби».

В качестве эксперимента. «Евроопту» открыли путь в Оршанский район вопреки антимонопольному барьеру

«Ужесточение регулирования приведет к росту цен для покупателей»

Андрей Зубков считает, что принятие этого указа нанесет серьезнейший ущерб инвестиционному имиджу Беларуси, поскольку дискриминационные правила хозяйственной деятельности, установленные проектом документа, на сегодняшний момент применимы лишь для одного субъекта хозяйствования — ООО «Евроторг». Только этот ритейлер достиг доли в 15% розничного товарооборота, а остальные сети в ближайшие годы точно не достигнут этой доли.





— Любой потенциальный инвестор будет опасаться, не введут ли после того, как он построит успешную компанию в Беларуси, специальное регулирование работы именно для его предприятия, — говорит Зубков в комментарии TUT.BY. — Конечно же такое регулирование беспрецедентно для любой европейской страны и законодательство регулирует всегда целую отрасль, а не устанавливает различное законодательство для отдельных компаний в этой отрасли. Кроме того, белорусский рынок ритейла и без того является рынком с самым жестким регулированием из всех стран Европе ( исследование международной консалтинговой компании Civitta ).

И согласно исследованию Civitta, и согласно исследованию Еврокомиссии ужесточение регулирования рынка розничной торговли всегда приводит к снижению продуктивности отрасли и, как результат, к росту цен для покупателей.

Похожий вывод содержится и в материалах , полученных «Евротором» от секретаря рабочей группы МАРТ по вопросам дополнительного государственного регулирования деятельности крупных торговых сетей, согласно которым «ужесточение формальных правил и излишняя регламентация сферы приводит к снижению продуктивности отрасли и ухудшению положения потребителей».

На этом фоне решение еще больше ужесточать регулирование розничной торговли в Беларуси выглядит абсолютно нелогичным и нанесет ущерб экономике страны.