«Когда-то мы тоже были «маленькими». К кому прислушается Совет по развитию предпринимательства

Источник материала: Tut.by

После майского указа президента , переформатировавшего состав и работу Совета по развитию предпринимательства, было много дискуссий о том, чем обернется непопадание в Совет представителей бизнес-союзов. Сегодня, на первом заседании совета, его участники обсуждали, кто из бизнес-союзов войдет в перечень официальных партнеров совета и сможет активно в нем работать.



Александр Турчин. Фото: ced.by

Глава Совета по развитию предпринимательства первый вице-премьер Александр Турчин, в частности, обратил внимание на то, что в стране будут сформированы областные советы по развитию предпринимательства. «Хотелось бы, чтобы вопросы, входящие в компетенцию местных органов власти — земельные, имущественные, — решались на уровне областных советов по развитию предпринимательства. Зачем местные вопросы выносить на совет республиканский? Выносить стоит проблемы системного характера», — сказал Турчин.

Большинство участников совета, представители крупного бизнеса, признавались, что сами в бизнес-союзах не состоят и отношение к ним — от «холодного» до «ровного». «Много демагогии. И многие, кто занимается практическим бизнесом, мое мнение разделяют», — отметил совладелец «Конте Спа» Валентин Байко.

В то, что «опыта общения с бизнес-союзами нет вообще» признался и совладелец «Серволюкса» Евгений Баскин. «30 лет в бизнесе, и никогда не вступал ни в какие ассоциации. Но надо, чтобы совет не превратился в своего рода элитный клуб», — отметил основатель «Адани» Владимир Линев.

Это мнение участники совета поддержали, как и предложение о том, что работать совету стоит с союзами и ассоциациями, объединяющими не физлиц, а субъекты хозяйствования и ИП. Иначе «есть опасность субъективизма», отметил Турчин.

Кстати, про необходимость того, чтобы в совете звучало мнение ипэшников, которых в стране 240 тысяч, говорили многие участники.

«Индивидуальные предприниматели — это росточки, которые могут стать большими. Все мы когда-то были „маленькими“. Для них важно менторство, важно помочь дотянуться им до более высокого уровня. Вопрос, кто их будет представлять», — отметил председатель совета директоров «Интертрансавто» Андрей Смоляр.

«Ваш, то есть наш, бизнес — еще не вся страна. Надо думать по-государственному, какую задачу ставит страна», — призвал основатель компании «Альянспласт», резидент СЭЗ «Витебск», Николай Силинов.

Решение о том, кто будет партнером совета, обещают озвучить после того, как его члены выскажутся на эту тему письменно и все предложения будут обобщены.

Совет по развитию предпринимательства — постоянно действующий консультативный орган при президенте Беларуси. Основными задачами совета является подготовка предложений по формированию условий, стимулирующих развитие частного бизнеса и цифровизацию экономики, реализация единообразной практики применения законодательства в сфере предпринимательской деятельности и усиление социальной ответственности бизнеса.

Майским указом президента за советом закреплены полномочия по координации деятельности областных (районных) советов по развитию предпринимательства. Это позволит ему аккумулировать информацию об условиях ведения бизнеса в регионах и при необходимости совместно с местными органами власти оперативно решать любые проблемные вопросы.

Совет также наделяется правом вносить в госорганы предложения по совершенствованию как нормативных правовых актов, так и практики их применения.

Советом продолжил руководить первый вице-премьер Александр Турчин. Его заместителем останется совладелец сети магазинов «Корона» и минской табачной фабрики Павел Топузидис. Новыми членами совета стали гендиректор «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Александр Денисов, член правления группы компаний «А-100» Надежда Матвеенок, совладелец Туровского молочного комбината Игорь Чернявский и глава «Группы компаний ПРОТОС» Николай Сыса. После перерыва вернулся в совет совладелец «Серволюкса» Евгений Баскин. Сохранили свои места совладелец «Конте Спа» Валентин Байко, хозяин «Санта Бремора» Александр Мошенский, владелец обувной фабрики «Марко» Николай Мартынов, директор «Марк Формэля» Андрей Сериков, основной акционер «Амкодора» Александр Шакутин, основатель «Адани» Владимир Линев, адвокат Денис Алейников и другие.

По сравнению с прошлым созывом в составе совета не оказалось ни одного руководителя бизнес-ассоциации, а также экономиста Ярослава Романчука. На заседаниях совета именно они были одними из самых активных участников. Возможно, не все их инициативы были к месту, что периодически раздражало владельцев крупного бизнеса.