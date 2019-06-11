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Рост зарплат бюджетников и снижение господдержки предприятий - Минфин о трендах бюджета на 2020 год

12.06.2019 19:06 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Рост зарплат бюджетников и снижение господдержки предприятий - Минфин о трендах бюджета на 2020 год
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост зарплат в бюджетном секторе будет основной задачей бюджетной политики на 2020 год, тренд на снижение объемов господдержки предприятий сохранится. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Беларуси Максим Ермолович, комментируя работу над проектом республиканского бюджета на следующий год.

"Основная задача в области бюджетной политики на 2020 год, которую мы определили еще в прошлом году, - это поступательный рост заработной платы в бюджетном секторе. Поэтому мы сделали достаточно большой шаг в текущем году по повышению зарплат бюджетникам и будем двигаться таким образом в дальнейшем с тем, чтобы обеспечить поддержание уровня зарплат в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты", - отметил Максим Ермолович.

Что касается пенсий, то средний размер должен быть не ниже 40% от средней зарплаты по стране. "Эти два направления, связанные с повышением благосостояния граждан, будут основными в рамках бюджетной политики", - обратил внимание министр.

Традиционно будет обеспечиваться достаточным финансированием реализация жилищной политики.

"Мы будем пытаться увеличить объемы капиталовложений, то есть начинать восстанавливать объем бюджетных инвестиций. Но сделать это достаточно сложно, потому что объем доходов не будет расти быстрыми темпами. Здесь на темпы прироста налоговых доходов влияет и налоговый маневр в Российской Федерации, а также мораторий на увеличение ставок налогов", - сказал Максим Ермолович.

По оценке Минфина, будет снижаться потребность в оказании государственной поддержки предприятиям. "Это естественный процесс - повышается эффективность госпредприятий, снижается их потребность в каких-то вливаниях со стороны бюджета. Остается разобраться только с небольшим количеством предприятий, выстроить схемы их поддержки. Но как глобальный тренд в долгосрочной перспективе господдержка снижается", - пояснил министр. За счет уменьшения господдержки будут наращивать объем бюджетных инвестиций.

"Это основные требования бюджетной политики на среднесрочную перспективу, каких-то глобальных изменений в структуре бюджета мы не ожидаем", - резюмировал Максим Ермолович.

Как сообщалось, согласно распоряжению премьер-министра №73р, Министерству финансов вместе с республиканскими госорганами, облисполкомами и Мингорисполкомом, Нацбанком, НАН поручено разработать проект республиканского бюджета на 2020 год и до 1 августа 2019-го внести его в Совмин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост зарплат в бюджетном секторе будет основной задачей бюджетной политики на 2020 год, тренд на снижение объемов господдержки...
 
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