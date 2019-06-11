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Как сельское хозяйство Беларуси справляется с последствиями жары

12.06.2019 20:10 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси в июне установилась аномально жаркая погода. На прошлой неделе температурный фон превышал климатическую норму на 5-8 градусов, на этой показатели превышены местами даже на 8-10 градусов. Ситуация усугубляется из-за недостатка влаги: синоптики прогнозируют, что сухая погода сохранится и только в отдельных районах возможны небольшие дожди. Жара и засуха неблагоприятно влияют на формирование урожая сельхозкультур. Сегодня Президент заслушал доклады министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько и профильного вице-премьера Владимира Дворника о складывающейся в сельском хозяйстве ситуации и дополнительных мерах, которые принимаются для сохранения урожая.

О необходимости допмер в связи с климатическими условиями Президент говорил еще накануне. "На востоке, на западе и в центре проблемы будут в зависимости от того, какие почвы. На легких почвах уже, я смотрю, начались пожелтения посевов, поэтому надо не упустить время и убрать такие посевы вовремя. Сейчас идет заготовка сенажа - надо все это положить в сенаж, - отметил Александр Лукашенко. - Надо по-хозяйски посмотреть в связи с климатическими условиями, что предпринять в растениеводстве. Ни в коем случае ничего не потерять".

Восполнять зерновую группу необходимо за счет кукурузы. "Она пока на всех участках (я это сам контролирую и вижу), даже на песчаных почвах, держится хорошо, поэтому надо сделать ставку на заготовку зерна из кукурузы", - считает глава государства. При этом, обратил он внимание, необходимо действовать по проверенным технологиям, консервируя кукурузное зерно в рукава. "Скот любит этот корм. И он будет дешевле, чем сушить. Процентов на 25-30. Фактически кукурузное зерно в данном случае можно сравнить по эффективности и затратам на производство с обычным зерном. Поэтому, если мы сейчас будем косить то, что на зерно в сенаж, надо надеяться на кукурузу и уделить ей особое внимание. Там, где это невозможно, сделать все для того, чтобы пустующие, свободные, нераспаханные площади пересеять однолетними или еще какими-то культурами", - сказал Президент.

Анатолий Хотько отметил, что кукурузы в этом году в Беларуси посеяно примерно на 110 тыс. га больше плана. "Ожидаем дополнительно получить 1 млн т зерна, чтобы обеспечить животноводство. Если консервировать зерно в рукава, это будет снижать стоимость кормов, упрощать технологию и повышать производство животноводческой продукции", - уверен он.

Ситуацию в сельском хозяйстве министр оценивает как неоднозначную: виды на урожай заложены хорошие, но установилась жара, осадки выпадают неравномерно и в недостаточном количестве. "Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить животноводство и продовольственную безопасность. Обследуем посевы зерновых в каждой области, в каждом районе и, если есть подсыхание, убираем их на зеленый корм и проводим пересев промежуточными культурами. В этом году уже пересеяны озимые культуры, которые были в плохом и неудовлетворительном состоянии. Принятие оперативных решений позволяет заготовить дополнительные корма", - сказал он.

В целом урожай зерновых ожидается выше прошлого года. Зерна для продовольственных целей в Беларуси будет достаточно, заверил Анатолий Хотько. "Кроме того, у нас есть еще прошлогодние остатки муки и круп. Еще продолжается реализация муки на экспорт", - добавил он. При этом министр подчеркнул, что не следует рассчитывать на прошлогодние резервы - необходимо заготовить максимальный урожай.

Завершается уборка трав первого укоса. Несколько отстает Витебская область, там необходимо наращивать темпы сельхозработ. "Из министерства в регионы приезжают рабочие группы, чтобы оказывать и методологическую, и практическую помощь, контролировать ход уборки кормов - она должна пройти качественно и своевременно. Все вопросы решаемы, мы направляем на это ресурсы и силы", - заявил министр. В этом году корма первого укоса даже несколько лучше прошлогодних по количеству и качеству. "Мы в этом году начали уборку кормов немного позже, но при этом сроки сокращены на 8-9 дней. Естественно, за счет сокращения сроков и качество будет лучше. И мы видим, что соберем даже немного больше кормов первого укоса, чем в прошлом году", - рассказал Анатолий Хотько.

Синоптики прогнозируют дальнейшее осложнение условий для формирования урожая сельхозкультур. "В первой декаде июня из-за дефицита осадков практически на всей территории Беларуси произошло уменьшение влагозапасов в почве. Площади с недостатком почвенной влаги в юго-восточной части, по востоку и западу страны расширились. На площадях с недостаточной влагообеспеченностью наблюдается увядание растений, пожелтение и засыхание листьев у зерновых культур, на отдельных участках началось засыхание стеблей. В ближайшее время жаркая с недобором осадков погода будет способствовать дальнейшей потере почвенной влаги", - сказали в Белгидромете. Неблагоприятная ситуация сложилась в отдельных районах Гомельской и Минской областей. В таких агрометеорологических условиях особенно важным становится принятие своевременных мер для сохранения урожая. Как заверили в Минсельхозпроде, ситуация находится на контроле у специалистов ведомства, а также в регионах.

На следующей неделе ответственные лица доложат Президенту о том, как обстоят дела в белорусском растениеводстве.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

 
 
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В Беларуси в июне установилась аномально жаркая погода. На прошлой неделе температурный фон превышал климатическую норму на 5-8 градусов, на этой показатели...
 
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